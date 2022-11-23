汪小菲「只燒床墊」休戰大S！全場崩潰：又中商人圈套了
中國富商汪小菲，因為積欠前妻大S上百萬的生活費，狂罵徐家人整整3天，而且話題都離不開床墊，結果隨著床墊搬離大S住處後，汪小菲才一改先前態度，決定燒床墊讓雙方休戰。這讓大多吃瓜網友通通傻眼，直呼「每次都這樣」、「中商人圈套了。」
娛樂中心/綜合報導
據了解，這款汪小菲買給大S的近千萬床墊，已經被送到S Hotel停車場入口，怎料，正當外界認為汪小菲真的要運回中國北京時，他竟突然在微博發文表示，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了」，接著提到要燒床墊來代表休戰，「床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是媽媽，我感謝你。我什麼都不說了。」
汪小菲180度的大轉變，讓許多吃瓜網友通通傻眼，但不少人更認為汪小菲是在炒作自家食品，「每次都是這樣，發瘋半天，然後又算了，網友被你耍得團團轉，麻六記退款了」、「套路就是發瘋、賣貨、道歉，發瘋、賣貨、道歉」、「真商人就是這樣，我要的流量有了」、「我也看看發貨沒，沒發貨退款了，感覺被他們一家子算計啦」、「我以前都不知道麻六記的，他神經病犯了才了解這個品牌，這波營運不虧，讓全國知道自己戴綠帽，換了一波營業額」、「這一波漲快70萬粉了，今晚又直播賣酒了。」（編輯：詹鎰睿）