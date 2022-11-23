老後資產如何處理？　遺囑不只交代遺產，更是對至親的愛

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台灣將邁入超高齡社會，根據調查顯示，高達92％受訪者都認同「在生命最後20、30年，需要事先設定規劃，別在身後留下遺憾和爭端」很重要，也有高達84％的人認為簽署簽屬放棄急救同意書、預立醫囑及器官捐贈很重要。
高達六成熟齡族群 不知如何處理資產不過，超過三分之一的人坦承自己「目前尚未安排任何終活事項」，可見很多人處在「想做，但還沒做」的階段。且受訪民眾中九成擁有各種房產、保單、黃金、股票等資產，但六成的人卻不完全知道該如何處理老後財產。
這份調查凸顯了絕大多數民眾不知道如何安排終活，更令人訝異的是，高達近7成的民眾不清楚重要家人的財務狀況，顯示若一旦有緊急事故發生，家人勢必陷入迷霧和慌亂。
夏韻芬4年前寫下第1份遺囑，提倡及早寫遺囑，「結果有人打電話來破口大罵，說我觸霉頭。」她表示，遺囑交代的不是只有有形的財產，更重要的是無形的資產，也就是對至親滿滿的愛，「看了太多親人為爭產反目成仇的故事，如果你沒有先安排好處理方式，那就是留一個叫做『分配不公』的炸彈給孩子，可是我今天白紙黑字寫清楚，它就不是炸彈。」
除了合理分配遺產 和解也是探討重點終活事項中，提前安排身後資產是為了「不留爭端」，但人生一世，擁有的不僅僅是錢財，有一些人在你我不同的人生階段中留下深深的刻痕。高達73％的受訪者說，希望能夠在有生之年做好和解、修復關係，不留遺憾。和解是回顧生命歷程，與自己在意的人道謝、道愛、道歉，及時表達深藏內心的話，自己才能放下，如果真能得到善意回應，重拾親情或友情，也是意外收穫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55840
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