號召「曾投給我的人」　蔡英文：說服朋友、去投票就會贏

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蔡英文說，自己在台上演講，看到大家對於讓台北變得更好有很深期待，相信不只是台北，大家都希望全台灣各縣市可以更進步。
「選舉可以激情，但也可以很有理念和溫暖」，只有民進黨在選戰最後階段還一直跟大家談願景，民進黨深信「團結不對立」才能為國家帶來正面影響。希望所有支持者一起用正面論述，去說服還在猶豫的朋友，請他們支持民進黨，「我跟大家保證，我會用行動讓台灣更好」。
蔡英文提到，北台灣的進步必須要加快腳步，為了讓民眾往來更便利，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬共同主張「1200首都通」，中央一定會全力協助實現；半導體護國群山重鎮就在桃竹竹苗地區，支持民進黨提名的鄭運鵬、沈慧虹、周江杰、徐定禎，讓他們成為護國神山群的後盾。
中台灣此次有指標意義，過去黑金家族要被終結，民進黨提名的中彰投苗候選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎提出聯合治理政見，並要建立治理平台，希望大家支持他們一起翻轉中台灣。
雲嘉嘉是重要農業地帶，也是人口老化最嚴重地區，票投民進黨提名的劉建國、翁章梁，他們會照顧好長輩，建構更好的服務網，也讓科技進入雲嘉嘉。
民進黨要連任及將要接棒的候選人都很會做事，在南台灣投給陳其邁、黃偉哲、翁章梁及周春米，他們一定會為產業福利打拚、延續城市光榮。
另外，東部發展值得更多關注，家族政治在宜蘭花蓮盤根錯節，台東也停滯不前，翻轉東台灣就是這一次，票投江聰淵、Kolas Yotaka、劉櫂豪，用行動力開啟東台灣新頁；離島則是守護台灣安全第一線，票投陳光復、李問，讓他們在離島守護民主自由。
蔡英文表示，這次縣市長選舉跟總統選舉一樣重要，謝謝過去投票給她的每一個人，讓她帶領台灣經濟穩健發展、挺過百年大疫、守住民主自由，接下來總統任期要把台灣顧好，需要借用每一個人的力量。
蔡英文呼籲，支持民進黨的候選人，讓她在國際帶領台灣站穩腳步、維持台海和平穩定。世界都在關注台灣這次地方選舉，台灣人要決定傳達給世界的訊息，拜託大家走入投票所，投給民進黨候選人，為台灣挺身而出，大家團結拉票、催票、固票，「去投票就會贏」。