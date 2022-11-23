世足／日本德國強強對決！今日世足看點

11/23 晚間5點30分起
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愛爾達體育1台 LIVE
中文解說：黃昶豪、陳家銘
英文解說：Simon Brotherton、Matt Holland
上屆世界盃第二名的克羅埃西亞，儘管當時在陣的 Mario Mandžukić、Ivan Rakitić已自國家隊退役，但仍有效力皇馬的中場大師Luka Modric領銜。現年37歲的「魔笛」本季狀態仍保持相當不錯，搭配掃蕩能力不錯的Marcelo Brozovic、 Mateo Kovacic，攻守俱佳的中場線仍是格子軍團最大的武器。
連續兩屆參賽的摩洛哥，右路不乏許多好手，除了有效力法甲巴黎聖日耳曼的右後衛AchrafHakimi，英超切爾西的Hakim Ziyech、拜仁慕尼黑的Noussair Mazraoui都是主踢右路。面對節奏掌握、防守能力都不錯的克羅埃西亞，摩洛哥能否從有限的控球時間做機會給箭頭Youssef En-Nesyri將是重要關鍵。
11/23 晚間20點30分起
德國 VS. 日本 E組第一輪
愛爾達體育1台 LIVE
中文解說：黃昶豪、陳家銘
英文解說：Kevin Keatings、Efan Ekoku
四年前小組賽不敵南韓，最終1勝2敗黯然遭到淘汰，重整旗鼓的德國，不僅由前拜仁慕尼黑主帥Hansi Flick執掌兵符，陣容方面，年僅19歲的中場好手Jamal Musiala本季各項賽事12球10助攻，加上主力門神Manuel Neuer、Thomas Muller等資深球員坐鎮，德國坦克誓言在卡達捲土重來。
上屆小組賽和塞內加爾比黃牌數驚險晉級的日本，這一次和德國、西班牙、哥斯大黎加分在同一組。主帥森保一在選人上，打造以鎌田大地為首，強調穩健防守、中前場積極換位跑動的體系。富安健洋的復原狀況，還有年輕的三笘薫，能否在本屆賽會踢出好表現值得期待。
11/23 晚間23點30分起
西班牙 VS. 哥斯大黎加 E組第一輪
愛爾達體育1台 LIVE
中文解說：謝思毅、李宜陞
英文解說：David Stowell、Lucy Ward
這是西班牙與哥斯大黎加在世界盃的首次交鋒。雙方此前3次交手-都是友誼賽，西班牙2勝1平保持不敗。這是西班牙自2011年以來第4次對陣哥斯大黎加，此前3次交手共產生12顆進球，場均4球。西班牙在2010年獲得世界盃冠軍，那是他們近13次參加世界盃唯一一次進入四強，但他們近5次參賽有4次獲得小組第一名出線。西班牙的下一顆進球將是他們在世界盃上的第100顆進球，值得觀察。
哥斯大黎加37%的隊史世界盃進球是頭球（7/19）。自從哥斯大黎加1990年世界盃首秀以來，他們是最會用高空優勢最會進球的隊伍。
22歲的西班牙前鋒費蘭·托雷斯Ferran Torres在2022年世界盃會外賽中攻入4顆進球，是其他西班牙隊友的至少兩倍。總教練路易斯·恩里克作為球員代表西班牙在1994年、1998年和2002年三屆世界盃上出場12次，攻入2球。這將是他作為主教練率領西班牙隊繼2020年歐國盃之後，第二次參加大賽。在2020年歐國盃上，他率領鬥牛士殺入四強，而西班牙隊也是那屆賽事中進球並列最多的球隊。
11/24 凌晨2點30分起
比利時 VS. 加拿大 F組第一輪
愛爾達體育1台 LIVE
中文解說：蔡宜瑾、石明謹
英文解說：Peter Drury、Alan Smith
加拿大隊史自1986年後再次回到世界盃舞台，36年前他們在小組賽一球未得的情況下吞下3連敗，今年要力拚隊史在世足的第一顆進球、第一分積分和第一勝。由John Herdman領軍的加拿大在世界盃資格賽期間展現頑強的防守能力，14場比賽有一半都沒有失球。加上進攻端擁有多名速度型選手可以執行快速反擊，就看看能不能突破比利時門神Thibaut Courtois的雙掌。
歐洲紅魔比利時想要靠著「黃金一代」爭奪大力神盃，今年恐怕是最後的機會。隊長Eden Hazard賽前接受訪問，坦言自己很清楚這幾年狀態的低迷，也期盼能透過世界盃的表現找回信心。Romelu Lukaku則是因為傷勢，前兩場小組賽都預計無法參與。儘管擁有當今中場狀態最頂尖的Kevin De Bruyne坐鎮，但進攻端缺乏操刀最後一腳的球員，仍然是比利時最大的隱憂。屆時若Michy Batshuayi能夠扛起得分重任，又或者是近期在英超表現亮眼的Leandro Trossard能頻藉著插上意識協助破門，比利時仍舊有機會收下一場漂亮的勝利。