創造對社會正面價值！中鋼運通獲企業永運輸業金獎之殊榮

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代表受獎的中鋼運通公司總經理許健明表示，今年參與由台灣永續能源研究基金會主辦的台灣企業永續獎活動，企業數量較去年成長29%，共424家台灣企業共同角逐企業永續最高榮譽，參展件數達1147件，該公司能在競爭激烈的作品中脫穎而出，顯見永續發展已成為公司關注重點及積極投入的營運目標。
中鋼運通公司董事長張秋波指出，中運公司邁入營運26週年，致力響應聯合國制定永續發展目
標(SDGs)，並落實企業發展之ESG，完整呈現公司對ESG(永續環境、社會責任及公司治理)各面向努力成果，遵循國際環保法規並提出2050年減碳達70%之目標。
張秋波說，面對航運市場不斷提升船舶環保要求，中運公司積極投入環保節能設備，打造智慧環保船隊，持續提升專輪能源效率設計指數、執行船舶能效管理計畫，藉以更精確監測並掌握船隊燃油耗用及碳排狀況，而在社會責任方面，攜手海事院校推動產學合作，培養台灣國籍海運人才，屢次獲得交通部頒發績優獎狀表揚，且該公司每年參與公益活動，並持續對在地及偏鄉提供關懷和補助，為善盡社會責任盡一份心力。
至於在公司治理方面，該公司已建立完善的公司治理架構，持續強化內、外部稽查有效控管，並以風險管理為基礎，積極對人安、船安、貨安及環安進行嚴格控管。
張秋波並指出，中運公司一直以中鋼集團的文化「團隊、企業、踏實、求新」的精
神，為公司治理的標竿，未來將秉持企業永續理念，不斷檢討改進，強化公司體質，持續創造企業對社會的正面價值。