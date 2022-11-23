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創造對社會正面價值！中鋼運通獲企業永運輸業金獎之殊榮

▲中鋼運通公司總經理許健明(右)代表接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲(左)頒發台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎獎項。(圖／中鋼運通公司提供)
▲中鋼運通公司總經理許健明(右)代表接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲(左)頒發台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎獎項。(圖／中鋼運通公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼運通公司於日前獲台灣永續能源研究基金會評選為2022台灣百大永續典範企業獎與企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮，未來將持續響應政府2050年淨零碳排目標及相關策略，積極在ESG領域工作上與時俱進，深化耕耘永續作為，以為公司永續發展奠定穩固基礎，也為台灣環境、社會及經濟貢獻心力。

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▲中鋼運通公司獲台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2022.11.23)
▲中鋼運通公司獲台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2022.11.23)
中鋼運通公司獲台灣永續能源研究基金會評選為2022台灣百大永續典範企業獎與企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮，由該公司總經理許健明代表接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲頒獎表揚，以資鼓勵。

▲中鋼運通公司獲台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2022.11.23)
▲中鋼運通公司獲台灣百大永續典範企業獎及企業永續報告獎運輸業金獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2022.11.23)
代表受獎的中鋼運通公司總經理許健明表示，今年參與由台灣永續能源研究基金會主辦的台灣企業永續獎活動，企業數量較去年成長29%，共424家台灣企業共同角逐企業永續最高榮譽，參展件數達1147件，該公司能在競爭激烈的作品中脫穎而出，顯見永續發展已成為公司關注重點及積極投入的營運目標。

中鋼運通公司董事長張秋波指出，中運公司邁入營運26週年，致力響應聯合國制定永續發展目
標(SDGs)，並落實企業發展之ESG，完整呈現公司對ESG(永續環境、社會責任及公司治理)各面向努力成果，遵循國際環保法規並提出2050年減碳達70%之目標。

張秋波說，面對航運市場不斷提升船舶環保要求，中運公司積極投入環保節能設備，打造智慧環保船隊，持續提升專輪能源效率設計指數、執行船舶能效管理計畫，藉以更精確監測並掌握船隊燃油耗用及碳排狀況，而在社會責任方面，攜手海事院校推動產學合作，培養台灣國籍海運人才，屢次獲得交通部頒發績優獎狀表揚，且該公司每年參與公益活動，並持續對在地及偏鄉提供關懷和補助，為善盡社會責任盡一份心力。

至於在公司治理方面，該公司已建立完善的公司治理架構，持續強化內、外部稽查有效控管，並以風險管理為基礎，積極對人安、船安、貨安及環安進行嚴格控管。

張秋波並指出，中運公司一直以中鋼集團的文化「團隊、企業、踏實、求新」的精
神，為公司治理的標竿，未來將秉持企業永續理念，不斷檢討改進，強化公司體質，持續創造企業對社會的正面價值。

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