千萬床墊在這！大S「不窩囊」派專人載走　秒還給汪小菲

快訊／大S重磅回擊汪小菲　「和小S不能吸毒、懶得出軌」

▲大S回應連日來與汪家的風波。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S回應連日來與汪家的風波。（圖／翻攝自大S IG）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲被大S追討積欠的500萬生活費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都羞辱一輪，大S今（23日）稍早在粉專發文，列點一一回應汪家母子的質疑，針對張蘭爆料她和小S有吸食毒品、婚內外遇具俊曄，大S表示和小S心臟不好不能吸毒，「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌」。

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▲大S重返工作岡位。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S反擊汪家母子的聲明簡短有力，充滿她的風格和彰顯其行事態度。（圖／翻攝自大S IG）
大S說，小S沒有吸毒的先天及後天條件，她則對毒品沒興趣，姊妹倆始終守法；小菲公開的贍養費明細非她所寫，自己沒有拿到4000多萬，每月100萬精神慰撫金、20萬家用開銷，小菲都有積極支付，爭議的500萬是小菲要給的存款，「但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」

▲大S的皮膚保持得很好，宛如回到18歲。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S和小S不碰毒品。（圖／翻攝自大S IG）
自認沒有經營好婚姻，大S說自己主動退出，毫無怨念，還是希望小菲一切都好，且維持或斬斷10年婚姻很難，她沒力氣也懶得出軌，最後鄭重聲明：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」（編輯：楊穎軒）

▲大S現任老公具俊曄（右）的IG慘遭網友洗版。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S說自己沒力氣也懶得搞外遇。（圖／Vogue Taiwan提供）
大S聲明全文：

1.我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

3.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！

4.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

5.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。

祝福麻六記生意興隆！

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※ 生命線專線：1995


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