快訊／大S重磅回擊汪小菲　「和小S不能吸毒、懶得出軌」

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自認沒有經營好婚姻，大S說自己主動退出，毫無怨念，還是希望小菲一切都好，且維持或斬斷10年婚姻很難，她沒力氣也懶得出軌，最後鄭重聲明：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」（編輯：楊穎軒）
大S聲明全文：
1.我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。
2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。
3.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！
4.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。
5.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。
祝福麻六記生意興隆！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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