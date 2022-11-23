柯志恩愛女登場　選將選前倒數祭親情牌

5立委合拍「去投票、就會贏」影片 為蔡其昌強力催票

▲選戰倒數，泛綠5位前後任立委合拍影片，現身獻聲力挺蔡其昌，並喊出去投票就會贏。（圖／蔡其昌競總提供）
▲選戰倒數，泛綠5位前後任立委合拍影片，現身獻聲力挺蔡其昌，並喊出去投票就會贏。（圖／蔡其昌競總提供）

記者金武鳯/台中報導

九合一選戰倒數3天，各選將無不卯起勁最後衝刺！泛綠陣營5位前後任立委合拍一部影片，回顧自己在立委選舉逆轉勝經歷，為民進黨台中市長候選人蔡其昌強力催票，呼籲支持者一定要去投票，因為「去投票、就會贏！」

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影片開始由前立委陳柏惟口白，「很多人問我，台中蔡其昌會贏嗎？很多人說，台中市是不是不好選，讓我回想起一些故事。」影片接著是各媒體對台中市長選情報導畫面，在在顯示盧秀燕聲勢浩大，蔡其昌一直以來都不被看好。

▲選戰最後衝刺，泛綠5立委合拍「去投票、就會贏」影片，力挺蔡其昌，也為他強力催票。（圖／蔡其昌競總提供）
▲選戰最後衝刺，泛綠5立委合拍「去投票、就會贏」影片，力挺蔡其昌，也為他強力催票。（圖／蔡其昌競總提供）
鏡頭接著轉為蔡其昌現身說法，「2005年第一次參選立委，對手國民黨都是派系頭人，民進黨的是民主前輩，我只是新人，那時，沒有人覺得我會贏。」

接著是泛綠5位前後任立委現身獻聲：2012年台中市西南屯立委選區，被中央認為最困難選區，張廖萬堅被徵召時，沒人認為張廖萬堅會贏。2016年洪慈庸是政治菜鳥，在潭雅神選區挑戰的對手曾是最年輕的省議員，一路當上立法委員，那時也沒有人認為洪慈庸會贏。

▲5立委合拍「去投票、就會贏」影片，為台中新長候選人蔡其昌強力催票。（圖／蔡其昌競總提供）
▲5立委合拍「去投票、就會贏」影片，為台中新長候選人蔡其昌強力催票。（圖／蔡其昌競總提供）
2020陳柏惟空降到台中海線，選前看好度只有8%，支持者說，會投你是給年輕人一些鼓勵，讓你輸少一點。2020年民進黨徵召莊競程參選北、北屯區立委，第一份網路民調支持度輸30%，這裡還是盧秀燕市長的大本營。2021年底林靜儀臨危授命投入中二立委補選，當時籠罩在前任立委被罷免的沮喪及四大公投的政治挑戰，對手是強大的地方派系，沒有人認為林靜儀會贏。

影片強調，「但是張廖萬堅、洪慈庸、陳柏惟、莊競程、林靜儀會贏，蔡其昌會贏，台中一定贏。」影片最後定格在「去投票、就會贏！」為蔡其昌強力催票，呼籲支持者1126一定要去投票，「蔡其昌會贏」！

https://www.youtube.com/watch?v=uNB6PJA5n5w&t=17s





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