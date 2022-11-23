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VR體驗導入課程　聘僱移工家庭支持計畫成果分享會曝

▲成果分享會將以「移工」視角出發。（示意圖／shutterstock）
▲成果分享會將以「移工」視角出發。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳／綜合報導

聘僱移工家庭共照支持計畫成果分享會將以「移工」視角出發，分享計畫過程中累積的成果與經驗，邀請與談人討論如何給予聘僱移工家庭必要之支持與協助，打造相互合作的支持網絡。同時，透過移工視角下的工作困境，面對「雙老照顧」、「獨居」、「失智症長輩」、「身障者」等不同的照顧樣態，提出不同需求的支持性服務，如到宅照顧技巧指導、失智症照顧，或是我國文化相關知識、語言溝通的學習、勞雇共同訂定照顧計畫等等。

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據悉，本年度台北市勞動局共計服務台北市聘僱移工家庭約1500多家戶、辦理6場社區活動，並於11月29日(二)舉辦「聘僱移工家庭共照支持計畫成果分享會之打造聘僱移工家庭支持網」，透過創新型計畫的執行成果呈現及實務經驗分享，使大眾更了解聘僱移工家庭處境與所需之相關服務，也對於台灣移工政策、長照有更多的看見與洞察。

截至111年9月，台北市共計34686名家庭看護工，約佔本市長照需求家庭40%，顯見移工已不再是長照補充人力，而已成為照顧需求家庭主要支持人力，但聘僱移工家庭仍有許多待看見的需求。

第一次來台灣的移工阿娣，沒有照顧失智症長輩經驗，透過專業人員搭配通譯進入家訪，提供失智症相關知識及照護建議，並參與勞雇共學的失智症VR體驗課程，逐步認識阿嬤的「憶」世界，也與社工及通譯的協助與雇主共同討論阿嬤的照顧計畫，互相體諒與包容，使阿娣的工作更加順手，阿娣直呼「Terima Kasih(謝謝)」。

台北市勞動力重建運用處於108年起推動專業社工搭配通譯入戶訪視，協助移工與雇主穩定勞雇關係。透過進入家庭關懷訪視，主動帶入資源與服務，提供移工照顧技巧指導及語言課程資訊，也發展能滿足勞雇需求的共學社區活動，更透過轉介長照2.0專業服務、喘息服務、家庭照顧者支持服務等，補足勞動政策與長照政策中缺失的一角。

台北市勞動力重建運用處劉家鴻處長表示，僅關心移工的勞動條件，尚無法完全解決移工在家庭內所面對的多變處境，也需搭配各類的支持服務，讓專業人員、移工共同攜手合作，除減輕家庭內照顧者之照顧負荷，亦能加強勞雇合作，方能促進勞雇關係之穩定。

欲知更多聘僱移工家庭資訊請上臉書搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁查詢。本次分享會相關訊息，歡迎撥打服務專線：02-25855171（吳小姐），或是點擊前往報名活動！


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