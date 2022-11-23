VR體驗導入課程　聘僱移工家庭支持計畫成果分享會曝

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截至111年9月，台北市共計34686名家庭看護工，約佔本市長照需求家庭40%，顯見移工已不再是長照補充人力，而已成為照顧需求家庭主要支持人力，但聘僱移工家庭仍有許多待看見的需求。
第一次來台灣的移工阿娣，沒有照顧失智症長輩經驗，透過專業人員搭配通譯進入家訪，提供失智症相關知識及照護建議，並參與勞雇共學的失智症VR體驗課程，逐步認識阿嬤的「憶」世界，也與社工及通譯的協助與雇主共同討論阿嬤的照顧計畫，互相體諒與包容，使阿娣的工作更加順手，阿娣直呼「Terima Kasih(謝謝)」。
台北市勞動力重建運用處於108年起推動專業社工搭配通譯入戶訪視，協助移工與雇主穩定勞雇關係。透過進入家庭關懷訪視，主動帶入資源與服務，提供移工照顧技巧指導及語言課程資訊，也發展能滿足勞雇需求的共學社區活動，更透過轉介長照2.0專業服務、喘息服務、家庭照顧者支持服務等，補足勞動政策與長照政策中缺失的一角。
台北市勞動力重建運用處劉家鴻處長表示，僅關心移工的勞動條件，尚無法完全解決移工在家庭內所面對的多變處境，也需搭配各類的支持服務，讓專業人員、移工共同攜手合作，除減輕家庭內照顧者之照顧負荷，亦能加強勞雇合作，方能促進勞雇關係之穩定。
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