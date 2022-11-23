重機撞小黃慘死！家屬怨司機「未開燈」 檢裁定無保請回
台64線快速道路中和段，21日晚間10點左右，27歲的紀姓男子，騎乘Aprilia RS 660紅牌重機，高速追撞前方未開大燈的多元計程車，紀男當場噴飛重摔在地，失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。多元計程車陳姓司機被警方依過失致死罪送辦，檢方偵訊後，認為陳男犯後態度尚可，也有與紀男家屬和解之意，難認有逃亡之虞，裁定無保請回。
編輯中心/綜合報導
據了解，27歲的紀姓男子騎乘重機，當晚高速行駛在台64線快速道路中和段，騎到25.7公里路段處時，於前方的37歲的陳姓多元計程車駕駛，載著46歲的劉姓乘客，不明原因後車大燈未亮，紀男從後高速追撞，人車一同噴飛，當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治；計程車駕駛跟乘客僅受輕傷，而重機跟計程車車尾，都因受到嚴重撞擊而變形。
案發後，紀男父親含淚控訴「我兒子騎快是沒錯，計程車如果有開大燈、後燈會亮，那兒子就可以閃」，哽咽要求司機一定要道歉。陳姓司機則透過友人發表聲明表示，「昨天依正常時速行駛在台64快速道路，當時車上還有載客，沒想到卻突然遭到猛烈撞擊，到現在都還餘悸猶存、飽受驚嚇，現在警方也針對事故原因進行調查，我也會配合相關程序釐清肇責」。
而檢方在偵訊後，認為陳男犯後態度尚可且有正當職業，在偵訊中表明有與紀男家屬和解之意，難認本件有逃亡之虞，因此無保請回。（編輯：倪浩軒）