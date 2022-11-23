屏東縣連3屆議員林玉花病逝！享年58歲　支持者哀悼

名家論壇》韋安／急了！「翁教授」出來幫侯友宜催票嗎？

▲國民黨新北市長候選人侯友宜作風親民。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲國民黨新北市長候選人侯友宜作風親民。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

文／韋安

旅美教授翁達瑞，時常以學者、專家的名義，來給台灣人「上課」和「指點迷津」。選戰最後時刻，翁教授「好心提醒」台灣人，「新北市不需要舊市長」，呼籲選民不要支持爭取連任的侯友宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，翁教授的話能聽嗎？

去年，3+11破口導致台灣疫情突然爆發，而疫苗卻一劑難求。郭台銘出來買疫苗、捐疫苗，想為2300萬台灣人解燃眉之急。

而這位翁教授，馬上跳出來，在臉書上發文，要隔空給郭台銘「上一堂法律課」。他批評，郭董又犯了「老毛病」，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑輝瑞疫苗到台灣。

他看在眼裡「心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。他點出當時進度無法前進的關鍵原因，直指郭台銘「太天真了吧！」

翁達瑞還建議郭台銘見好就收，不要落到「台、德、中」三面不是人的地步。自己還毛遂自薦，稱願意出任郭台銘的國際商務顧問。

不知道，翁教授的心底裡面，是否也有一個「擋」字？看不得郭台銘成功為台灣買到疫苗？

結果，郭董根本沒有用到這位「國際商務顧問」的專業，就順利買到了疫苗。還以最快速度運送到台灣。

然而，翁教授一點不以被事實「打臉」，有絲毫的小尷尬。摸著「腫脹的面孔」，繼續「黑」，甚至「賭咒」郭台銘。

郭台銘在順利與德國BNT簽約，處理好購買疫苗的手續後，在臉書發文，自己帶著妻女，搭乘私人飛機飛往歐洲捷克布拉格為疫苗「催貨」，也順便在當地打了疫苗。

翁教授又來了，馬上在臉書Po文表示，說自己「不禁為為郭董捏一把冷汗」，驚呼還好郭不是美國人。翁達瑞直指「若郭董是美國人，（搭私人飛機一事），他會吃不完而兜著走」。

身為台灣人，翁教授的主體意識，卻好像總是站在台灣人健康和利益的對立面，見不得對台灣有利的事情發生。還希望，或巴不得，把人人都覺得應該表揚和感激的郭董，投進監牢。

不過，也不必但擔心翁教授有多大能耐，因為事情總是朝著教授臆測的反方向發生。

翁教授越說：「新北市不需要舊市長」，新北人越會「火大」他，而出來投侯一票。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : [email protected]

名家論壇》吳崑玉／可以含淚跳恰恰　千萬不要含淚去投票

名家論壇》木夫／大風正吹，蔡其昌逆轉勝就看投票率

名家論壇》單厚之／國民黨丟包林耕仁

名家論壇》鄭仲嵐／習近平的帝王學vs.李克強的謝幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀