名家論壇》韋安／急了！「翁教授」出來幫侯友宜催票嗎？

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去年，3+11破口導致台灣疫情突然爆發，而疫苗卻一劑難求。郭台銘出來買疫苗、捐疫苗，想為2300萬台灣人解燃眉之急。
而這位翁教授，馬上跳出來，在臉書上發文，要隔空給郭台銘「上一堂法律課」。他批評，郭董又犯了「老毛病」，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑輝瑞疫苗到台灣。
他看在眼裡「心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。他點出當時進度無法前進的關鍵原因，直指郭台銘「太天真了吧！」
翁達瑞還建議郭台銘見好就收，不要落到「台、德、中」三面不是人的地步。自己還毛遂自薦，稱願意出任郭台銘的國際商務顧問。
不知道，翁教授的心底裡面，是否也有一個「擋」字？看不得郭台銘成功為台灣買到疫苗？
結果，郭董根本沒有用到這位「國際商務顧問」的專業，就順利買到了疫苗。還以最快速度運送到台灣。
然而，翁教授一點不以被事實「打臉」，有絲毫的小尷尬。摸著「腫脹的面孔」，繼續「黑」，甚至「賭咒」郭台銘。
郭台銘在順利與德國BNT簽約，處理好購買疫苗的手續後，在臉書發文，自己帶著妻女，搭乘私人飛機飛往歐洲捷克布拉格為疫苗「催貨」，也順便在當地打了疫苗。
翁教授又來了，馬上在臉書Po文表示，說自己「不禁為為郭董捏一把冷汗」，驚呼還好郭不是美國人。翁達瑞直指「若郭董是美國人，（搭私人飛機一事），他會吃不完而兜著走」。
身為台灣人，翁教授的主體意識，卻好像總是站在台灣人健康和利益的對立面，見不得對台灣有利的事情發生。還希望，或巴不得，把人人都覺得應該表揚和感激的郭董，投進監牢。
不過，也不必但擔心翁教授有多大能耐，因為事情總是朝著教授臆測的反方向發生。
翁教授越說：「新北市不需要舊市長」，新北人越會「火大」他，而出來投侯一票。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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