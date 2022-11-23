獨／心怡妳在哪？永安市場尋人啟事是真的　網讚：超癡情

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《NOWnews》記者查詢該手機號碼，在網路上並無相關資訊，透過《Whoscall》反查也不是廣告號碼，實際播出第一通並未有人接聽，但第二通響不久、就有年輕女性接起，在記者表明身份後，對方也直言「是我哥哥啦！」並解釋來龍去脈，當眾人都以為是交友軟體或建商廣告，沒想到真是2022年真實版「超級任務」，住在東湖的金先生，希望能找到「永安市場的心怡」，最後只好出此下策。
接電話的女子表示，掛海報的人是她哥哥，海報是昨天（11/23）才剛掛上去，沒想到今天一早就多達30、40通來電，但都不是「心怡」，哥哥最後才拜託她幫忙接電話。根據「妹妹」說，哥哥不方便露臉，但真心想找到「永安市場的心怡」，她也向記者表示，哥哥身邊的朋友都有勸他不要「做傻事」，但哥哥思考很久，覺得兩人實在聊得很開心，所以最後還是花了數萬元在永安市場掛布條，希望能找到斷線的「心怡」。妹妹也透露，哥哥其實很年輕，單身、24歲，沒想到青春的年紀卻有老派的靈魂，朝思暮想還是想找到燈火闌珊那人。
尋人啟事照片在社團引起熱議，眾人打趣說道：「存款花光了，Goodnight 變Goodbye」、「這個看版就花了所有存款？你找不到心怡的」、「搞不好電話斷線，就是女生自己掛斷的」、「結果心怡是住在其他縣市的永安市場」，但也有不少人大讚：「太感人了」、「癡情男子」，希望「東湖金泰亨」能早日找到住在永安市場的「心怡」。