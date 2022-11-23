牽手762約定！阿里山林鐵DL-34機關車將奔馳英國

我是廣告 請繼續往下閱讀
林務局指出，DL-34機關車將前往同為762mm軌距的英國威爾普蘭菲爾鐵路，分享來自阿里山林業鐵路的美好旅行生活記憶、交流產業鐵道動態保存文化價值，接下來的一年間，紅色小火車奔馳於威爾斯高地，向英國民眾傳達來自台灣阿里山的美好，邀請世界各地的旅客前來，發掘和體驗台灣的魅力。
本次啟程儀式，麥瑞禮特地來台參與交流，英國駐台代表處尹德惠組長、農委會副主委黃金城、外交部歐洲司副總領事回部辦事代表郭聖明、交通部代表、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽、嘉義市代表、嘉義縣代表等貴賓皆蒞臨現場，一同歡送DL-34啟程英國見習旅行。
林務局分享，本次國際合作起源於2018年由英國威爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路提出借用我方柴油機車交流構想，歷經林務局赴英國參訪考察，洽談臺英雙邊未來進一步交流之可能性，並於2019年7月5日在林務局國際鐵路交流會議上，確認推展台英DL-34柴油機車互惠合作租借構想。
林務局指出，威爾普蘭菲爾鐵路和阿里山林業鐵路皆採用762mm的窄軌軌距，同樣有急彎與陡坡，在運輸歷史上，則分別從農產品運輸與木材運送轉為觀光旅遊運輸，相距千里，卻猶如雙胞胎般擁有諸多共通點，促成本次DL-34柴油機車出借計畫的開端。
林務局局長林華慶表示，本次擔任台灣「國際交流大使」的是阿里山林業鐵路「DL-34」柴油機關車，該機關車為1972年由日本新三菱重工製造，重達25噸；最大馬力523匹，因性能可靠，客貨運貢獻良多，服役期間經引擎換裝，至今仍擔負阿里山林業鐵路貨運及場站調車任務，老當益壯。
DL-34典雅的紅色塗裝將乘載來自台灣阿里山林業鐵路的林鐵精神與熱情，「外派」到威爾普蘭菲爾鐵路。阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路約定成真，創造窄軌鐵路文化及技術交流機會，也開啟阿里山林業鐵路下一個百年篇章，除了期盼這趟深度交流帶來的嶄新視野，更深化台英之間的情感連結，也讓世界看見台灣。
於記者會後，英國威爾普蘭菲爾鐵路委由福貿運通辦理DL-34機關車報關運輸事宜，預計於30日由長榮海運台北港開航，2023年1月1日，像新年禮物般，抵達英國利物浦港，歡迎歐洲旅客在英國搭乘遠從台灣而來的DL-34，體驗阿里山林業鐵路的紅色小火車親切魅力。