超坎坷命運！美麗泰星離奇家境堪比八點檔

在泰國知名的女星Pat Napapa擁有俏麗的臉蛋和完美身材，然而卻有不為人知的坎坷命運。她的母親有腦部退化症狀，平常吃飯和睡覺都有困難，而爸爸很早便大腸癌去世，姊姊則有先天殘疾，家庭經濟來源都在她一個人身上，每個月需花費幾十萬泰銖的醫療費。
記者賴正琳／綜合報導
Pat Napapa在12歲時和母親逛街，被星探相中，走上演藝之路。雖然星運還算順遂，但家境讓她不得不卯盡全力拼搏，並把賺來的錢都花在家庭上。2016年她遇到賽車選手Benz，兩人相戀後結婚，並生下一名兒子，原以為人生終於迎來幸福結果，沒想到Benz捲入跨國洗錢案而鋃鐺入獄，Pat Napapa只能一個人帶小孩，而且探監丈夫時，肚子裡還有第二胎，經濟重擔再度全部落在她肩上。
本來以上事情已經夠沈重，但Pat Napapa近幾年上電視坦言，後來才發現自己照顧一輩子的「媽媽」，其實是阿嬤，而自己叫「哥哥」的男人其實才是生父，生母因為有新的家庭，不願跟Pat Napapa相認，導致Pat Napapa到現在都沒看過生母。
即便人生發生一堆困難，Pat Napapa依然嘗試保持樂觀，總在社群平台發出笑容滿面的照片，但一人獨自撫養孩童和照顧一家老小，並探望在監獄的丈夫，讓粉絲們忍不住為她加油打氣。