平和里長候選人戴佳惠 演奏車隊掃街拜票創意又吸睛

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戴佳惠默默為社區改造付出時間與智慧多年，因有鑑於以往從事的社造工作，以軟性面向為主，對於里內硬體建設改善，心有餘而力不足。她以梅川東路綠美化為例，整條梅川周圍鄰里都有做建設，像是種植梅花樹，設置藝術路燈等等……唯獨平和里梅川路段被閒置，讓她意難平！
其次，整條梅川都已經更換樹種，只有平和里路段依舊有是掌葉蘋婆，每年開花時節散發異味，讓居民難以忍受！加上路面長年不平整，不整修整。舉凡種種促使她披掛戰袍參選，期盼順利當選後，第一步將梅川硬體翻新，再規劃親子活動，打造成為里民休憩樂園。
首次參選里長，戴佳惠的政見中還有交通建設，包括目前平和里里民要搭公車，需得步行到文心路或崇德路才有公車站牌，當選後，她將積極向市政府爭取小巴綠能公車進入社區，打造環狀公車路線，即梅川東路五段→梅川西路→林森路→柳川第五市場→梅川東路五段。
選戰倒數3天，各候選人加緊腳步掃街拜票，戴佳惠打出藝文牌，在總部舉辦音樂演奏會後，乘著雨停空檔出動演奏車隊，隨著大街小巷穿梭，將悠美樂音散播出去，吸引里民佇足聆當。戴佳惠說，她是位熱心公共事務的人，十餘人投入社區營造工作，熱心付出已在地方贏得好人緣。在鄉親鼓勵下投入里長選舉，希望未來以里長身份，為里民爭取更多福利和建設，打造幸福生活圈。