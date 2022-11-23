柯志恩愛女登場　選將選前倒數祭親情牌

平和里長候選人戴佳惠 演奏車隊掃街拜票創意又吸睛

▲台中市北屯區平和里長候選人戴佳惠，音樂人出身，打選戰也很藝術，今天出動演奏車隊掃街拜票，創意又吸睛。（圖／戴佳惠辦公室提供）
▲台中市北屯區平和里長候選人戴佳惠，音樂人出身，打選戰也很藝術，今天出動演奏車隊掃街拜票，創意又吸睛。（圖／戴佳惠辦公室提供）

記者金武鳯/台中報導

選戰也能打出藝文風！台中市北屯區平和里里長候選人戴佳惠，從事音樂教育18年，擅長小提琴演奏。今年首次投入里長選舉，為了打一場高規格選戰，以顛覆傳統煙硝味刻板印象，選戰倒數之際，她將選舉造勢車輛改裝為行動演奏車，在里內車隊掃街時，彷如舉辦一場巡迴演奏會，悠美樂曲隨著車輛瀰漫大街小巷，引來好評如潮。

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戴佳惠表示，在平和里居住20年中，有十年時間投入社造工作，是現任平和社區發展協會理事長。一路走來，戴佳惠熱心打理社區大小事務，社造成果有目共睹。諸如自行創作梅川之歌，將社區景點譜成動聽歌曲，記錄梅川風光。還有打造平和劇場，成員從8歲到88歲都有，透過音樂劇鼓勵長輩走出家門，也曾在台中花博、葫蘆墩文化中心等知名場域公演。再者爭取梅川便橋綠美化，對社區付出善行不勝枚舉。

▲平和里長候選人戴佳惠，十年來投入社造工作成績有目共睹，還創作梅川之歌，傳揚梅川之美。（圖，戴佳惠提供）
▲平和里長候選人戴佳惠，十年來投入社造工作成績有目共睹，還創作梅川之歌，傳揚梅川之美。（圖，戴佳惠提供）
戴佳惠默默為社區改造付出時間與智慧多年，因有鑑於以往從事的社造工作，以軟性面向為主，對於里內硬體建設改善，心有餘而力不足。她以梅川東路綠美化為例，整條梅川周圍鄰里都有做建設，像是種植梅花樹，設置藝術路燈等等……唯獨平和里梅川路段被閒置，讓她意難平！

其次，整條梅川都已經更換樹種，只有平和里路段依舊有是掌葉蘋婆，每年開花時節散發異味，讓居民難以忍受！加上路面長年不平整，不整修整。舉凡種種促使她披掛戰袍參選，期盼順利當選後，第一步將梅川硬體翻新，再規劃親子活動，打造成為里民休憩樂園。

首次參選里長，戴佳惠的政見中還有交通建設，包括目前平和里里民要搭公車，需得步行到文心路或崇德路才有公車站牌，當選後，她將積極向市政府爭取小巴綠能公車進入社區，打造環狀公車路線，即梅川東路五段→梅川西路→林森路→柳川第五市場→梅川東路五段。

▲出身音樂人的戴佳惠，打選單也很藝術，用音樂征服選民的心。（圖／戴佳惠提供）
▲出身音樂人的戴佳惠，打選單也很藝術，用音樂征服選民的心。（圖／戴佳惠提供）
選戰倒數3天，各候選人加緊腳步掃街拜票，戴佳惠打出藝文牌，在總部舉辦音樂演奏會後，乘著雨停空檔出動演奏車隊，隨著大街小巷穿梭，將悠美樂音散播出去，吸引里民佇足聆當。戴佳惠說，她是位熱心公共事務的人，十餘人投入社區營造工作，熱心付出已在地方贏得好人緣。在鄉親鼓勵下投入里長選舉，希望未來以里長身份，為里民爭取更多福利和建設，打造幸福生活圈。
 

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