選前四叉貓接連爆料高虹安 柯文哲：找隻貓就要我回答？
網紅「四叉貓」劉宇昨（22）日晚間接連在臉書上爆料，身兼民眾黨立委的新竹市長候選人高虹安，不僅辦公室助理爭議不斷，甚至辦公室主任還涉入性平相關事件疑雲。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（23）日則相當不以為然，表示「不用去回應每一個人的話，如果要找一隻貓隨便叫要我回答，我何必呢？」
記者丁上程／綜合報導
「四叉貓」劉宇從昨日晚間開始，接連在臉書上PO文，爆料高虹安相關爭議。從辦公室主任與助理相關的性平問題，辦公室內有勞資紛爭，助理遭到主管「摸頭」，甚至到高虹安「愛喝可樂到要上封條」等都被揭露，引發社會各界討論。
針對劉宇的爆料，柯文哲則相當不以為然，甚至不想多做回應，「我們不用去回應每一個人的話，如果要找一隻貓隨便叫要我回答，我何必呢？」至於針對劉宇爆料民眾黨「寄生國會」時，柯文哲還要求每個立委要將助理捐出，除了處理立法院事務外也要處理黨務，柯文哲則並未否認，且不覺得有何錯誤。
「你要知道，有錢人很難知道這種窮人的痛苦。」柯文哲說，民眾黨一開始是沒有中央黨部，也沒有地方黨部，當時選上就5席立委，所以是先有立委才有黨團、才有中央黨部，慢慢分出來。柯文哲直言，那些有豪華、寬敞的中央黨部的政黨？「拜託，我們一開始連中央黨部都沒有。」