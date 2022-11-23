iPhone和LINE升級最新版狂當？釣出一堆苦主：原來不只我
iPhone 日前推送最新的iOS 16.1.1作業系統，但近日有網友發現更新後LINE出現異常。原Po文者表示，手機升級到最新版本，同時LINE也一併更新到12.19.0，不料卻狀況連連，像是打字時無法發送，才知道 LINE當掉或是卡住，需要重開 LINE才能繼續使用，於是上網詢問是不是有人也有相同的狀況？釣出同樣狀況的受災戶說：「原來不只我！」，也有不少人留言「隨機當+1」。
記者周淑萍/綜合報導
新版本的更新或多或少會出現一些狀況，這次有網友反映，將iPhone 更新到iOS 16.1.1，LINE也同步升級到最新版本，在一連串的更新後，卻還是出現當機、閃退的狀況，為了改善此一狀況便重新安裝，但也不見其好轉。此文一出，引發遇到相同狀況的網友留言「+1」，也有人反映變得很耗電，重裝Line後才恢復正常。但也有卸載後再次安裝但狀況依舊，無法改變只能持續觀察，並等待新版本的發送。
最後原Po重刷 iOS 後，同時徹底把 LINE刪除，依舊時不時會當機，只好建議網友：「如果還沒更新LINE 12.19.0 的板友就先不要更新。」《NOWnews今日新聞》也實際詢問LINE台灣官方，內部人員表示，目前還在了解狀況當中，無法回應，待有更進一步的消息會再公布。