名家論壇》黎榮章／高虹安助理費爭議　風向怎麼吹？

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步透過主題類聚分析藍、綠、白三陣營側翼粉專對高虹安事件的貼文內容，綠營側翼主要指責高是「慣老闆」的聲量佔整體的18%、質疑高的辯詞有漏洞佔13%、討論吹哨者揭發的內容佔12%。白營側翼主要討論內容是指責綠營側翼抹黑，佔22%，其他貼文包括凸顯高虹安政見佔16%、強調高虹安民調領先佔14%。
值得注意的是，藍營側翼則與白營同聲一氣，指責民進黨潑髒水抹黑的貼文高達3成，還有22.2%泛藍側翼貼文認為「林耕仁踢爆高虹安，其實是幫了沈慧虹」。總體而言，藍綠白三陣營針對高虹安爭議的評價，若與整個輿情世界的討論風向比對，可發現各種說法都有一定程度的擴散，顯然議題仍在網路持續發燒，並沒有一面倒向哪一方。
而比較助理費案爆發前後，高虹安的網路情緒聲量，可發現此案為她帶來暴漲式的聲量，案件爆發後，高虹安的網路聲量漲幅達222%，然而好感度僅微幅下降，P/N值從0.44微降到0.42，差距並不很大。顯然綠營側翼雖然強打高虹安，但高虹安的網路支持者也展現動能，擴散了挺高言論，讓她的好感度挺住，沒有雪崩式下跌。
若從網路輿情觀察，高虹安的助理費案看來是正負面影響參半，沒有帶來一面倒的傷害，但對照傳統民調來看，高虹安的支持群眾比較多是非傳統政黨支持者，也就是所謂的中間選民、空氣票，這些人不僅投票意向較容易受影響而改變，就連投票意願都不太容易掌握，要如何激發出這些人的危機感、投票意願，可能會是高虹安選前最後關頭最需要處理的課題。
●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com