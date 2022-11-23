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名家論壇》黎榮章／高虹安助理費爭議　風向怎麼吹？

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安連日爆發爭議，但新竹市長選舉依舊是全國選戰的最熱點。（圖／高虹安辦公室提供）
▲民眾黨新竹市長候選人高虹安連日爆發爭議，但新竹市長選舉依舊是全國選戰的最熱點。（圖／高虹安辦公室提供）

文／黎榮章

九合一選舉將在11月26日投開票，新竹市長選舉依舊是全國選戰的最熱點，民眾黨新竹市長候選人高虹安在選前被連環爆出助理費費爭議，包括「低薪高報」、「回繳辦公室小金庫」，有詐領助理費嫌疑，全案由北檢簽分「他」字案偵辦調查中。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察臉書藍、綠、白側翼粉專，有關高虹安相關貼文貼文的數據，可發現在這三陣營當中，泛綠側翼的相關貼文最多，兩週發出953則貼文，打高的力道最強，整體創造的粉絲互動數突破百萬次，遠比藍、白側翼多超過十倍以上。藍營側翼的相關貼文最少，只有111則，顯示泛藍陣營對此題興趣缺缺，藍營的粉絲互動數也是最少，只有2.3萬次，原以為「打高」可以成為藍營的「加分題」，但藍營粉絲不埋單，創造的互動數還比白營側翼更少。

▲高虹安爭議：藍綠白陣營貼文數據分析。（圖／QuickseeK提供）
▲高虹安爭議：藍綠白陣營貼文數據分析。（圖／QuickseeK提供）
進一步透過主題類聚分析藍、綠、白三陣營側翼粉專對高虹安事件的貼文內容，綠營側翼主要指責高是「慣老闆」的聲量佔整體的18%、質疑高的辯詞有漏洞佔13%、討論吹哨者揭發的內容佔12%。白營側翼主要討論內容是指責綠營側翼抹黑，佔22%，其他貼文包括凸顯高虹安政見佔16%、強調高虹安民調領先佔14%。

值得注意的是，藍營側翼則與白營同聲一氣，指責民進黨潑髒水抹黑的貼文高達3成，還有22.2%泛藍側翼貼文認為「林耕仁踢爆高虹安，其實是幫了沈慧虹」。總體而言，藍綠白三陣營針對高虹安爭議的評價，若與整個輿情世界的討論風向比對，可發現各種說法都有一定程度的擴散，顯然議題仍在網路持續發燒，並沒有一面倒向哪一方。

▲高虹安爭議：網路風向主題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
▲高虹安爭議：網路風向主題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
▲高虹安爭議：網路風向主題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
▲高虹安爭議：網路風向主題類聚分析。（圖／QuickseeK提供）
而比較助理費案爆發前後，高虹安的網路情緒聲量，可發現此案為她帶來暴漲式的聲量，案件爆發後，高虹安的網路聲量漲幅達222%，然而好感度僅微幅下降，P/N值從0.44微降到0.42，差距並不很大。顯然綠營側翼雖然強打高虹安，但高虹安的網路支持者也展現動能，擴散了挺高言論，讓她的好感度挺住，沒有雪崩式下跌。

▲高虹安爭議爆發前後：網路正負面聲量變化。（圖／QuickseeK提供）
▲高虹安爭議爆發前後：網路正負面聲量變化。（圖／QuickseeK提供）
若從網路輿情觀察，高虹安的助理費案看來是正負面影響參半，沒有帶來一面倒的傷害，但對照傳統民調來看，高虹安的支持群眾比較多是非傳統政黨支持者，也就是所謂的中間選民、空氣票，這些人不僅投票意向較容易受影響而改變，就連投票意願都不太容易掌握，要如何激發出這些人的危機感、投票意願，可能會是高虹安選前最後關頭最需要處理的課題。


●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

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