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民法18歲成年新制將上路　法務部2管道告知權利義務

▲由左至右依序是法務部法律事務司長鍾瑞蘭、政務次長陳明堂、法務部長蔡清祥、台大學生賴奕瑋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）
▲由左至右依序是法務部法律事務司長鍾瑞蘭、政務次長陳明堂、法務部長蔡清祥、台大學生賴奕瑋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）

記者潘千詩／台北報導

明（2023）年1月1日起，《民法》18歲成年新制即將施行，眼看年輕朋友馬上要「轉大人」，相關權利義務不能不知。法務部今（23）日利用例行記者會向外界介紹Podcast「成年起步走」節目及「民法成年指南」，引領即將18歲成年的年輕夥伴，穩健向前行。

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法務部今天邀請Podcast節目的其中一位講者、台大學生賴奕瑋分享即將成年的心路歷程。

▲台大學生賴奕瑋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）
▲台大學生賴奕瑋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）
賴奕瑋說，台灣很多學校都在台北，不少年輕人北上讀書要租屋，過程中常有契約不符的問題，他有朋友租房子，結果床上有很多蝨子，要想辦法跟房東解約。

現在很多大學生都會用平板電腦做筆記，有學生去Apple買了平板電腦回家，結果發現壞了，要去維修，可是成年規定要滿20歲，不能自己去，必須要父母陪同；去銀行開戶也要父母陪同。

賴說，很多大學生在生活上實質獨立，這就會造成很多困擾，這次一舉把《民法》調降到18歲，不僅更符合國際潮流，也更符合權責相符的情況，應對實際生活中也有非常重要的作用，讓青年朋友有獨立空間去解決問題。

法務部長蔡清祥表示，民法修正以後，年輕人享受權利的同時，也要負擔義務，透過不同方式來宣導，包括：Podcast邀請年輕人來說故事，另外也編輯「民法成年指南」。

賴奕瑋說，其實放太過艱澀的法律文字，會很難閱讀，尤其目標對象是15-18歲的年輕人，因此「民法成年指南」以圖文並茂、生活情境出發及QA形式供年輕人閱讀。

法務部表示，「民法成年指南」也推出電子書版本，讓這份指南可以作為每個青年人隨時、隨地、隨手翻閱的成年權益索引。

今天上線的Podcast「成年起步走」第1集節目與「民法成年指南」電子書，都已分別放在法務部全球資訊網首頁所設「民法修正調降成年年齡專區」，協助年輕朋友們充分掌握及瞭解成年所面臨的各項議題及相關權益。

▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）
▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2022.11.23）

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