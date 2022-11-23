民法18歲成年新制將上路　法務部2管道告知權利義務

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賴奕瑋說，台灣很多學校都在台北，不少年輕人北上讀書要租屋，過程中常有契約不符的問題，他有朋友租房子，結果床上有很多蝨子，要想辦法跟房東解約。
現在很多大學生都會用平板電腦做筆記，有學生去Apple買了平板電腦回家，結果發現壞了，要去維修，可是成年規定要滿20歲，不能自己去，必須要父母陪同；去銀行開戶也要父母陪同。
賴說，很多大學生在生活上實質獨立，這就會造成很多困擾，這次一舉把《民法》調降到18歲，不僅更符合國際潮流，也更符合權責相符的情況，應對實際生活中也有非常重要的作用，讓青年朋友有獨立空間去解決問題。
法務部長蔡清祥表示，民法修正以後，年輕人享受權利的同時，也要負擔義務，透過不同方式來宣導，包括：Podcast邀請年輕人來說故事，另外也編輯「民法成年指南」。
賴奕瑋說，其實放太過艱澀的法律文字，會很難閱讀，尤其目標對象是15-18歲的年輕人，因此「民法成年指南」以圖文並茂、生活情境出發及QA形式供年輕人閱讀。
法務部表示，「民法成年指南」也推出電子書版本，讓這份指南可以作為每個青年人隨時、隨地、隨手翻閱的成年權益索引。
今天上線的Podcast「成年起步走」第1集節目與「民法成年指南」電子書，都已分別放在法務部全球資訊網首頁所設「民法修正調降成年年齡專區」，協助年輕朋友們充分掌握及瞭解成年所面臨的各項議題及相關權益。