熊熊驚爆「女藝人在當S傳播妹」！揭3大線索：演藝圈很小
藝人熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋、G級火辣身材，還有「美胸女神」的封號，在IG坐擁81萬人追蹤，人氣相當旺。她近日上節目《同學來了》，討論「化妝間的八卦」，化妝師比爾透露一名藝人很愛講八卦，有次甚至透露某位女藝人有在接「飯局」，熊熊聽完也直呼「當然知道啊，拜託一下」，更給出3項線索，直呼「人真的不要做壞事，演藝圈很小」。
娛樂中心／綜合報導
化妝師比爾在節目上表示，有一個藝人很愛講八卦，每次進去梳化時，都會先看表單上有誰，然後就和化妝師們說「欸，妳知道這個藝人有接飯局，這個又收了什麼」，讓全場來賓驚呼「真的假的」，但比爾說「我們根本不想聽，可是又不能沒反應，只能配合演出」，導致化妝師們都很害怕替該名藝人梳化，還會互相推託，也透露該名藝人「剛離婚」。
在場來賓聽完也紛紛上前詢問比爾，想知道「接飯局」的女藝人究竟是誰，熊熊聽完也當場直呼「這當然知道啊，拜託一下，我還知道更多。我跟你講真的，人不要做壞事，演藝圈真的很小」，熊熊接著透露3個線索，「你們就想嘛，有一些女生，她可能工作量沒有那麼多，可是她有很多名牌或是住很高檔的地方，但她平常沒有什麼工作，大概可以聯想是這樣啦」。
熊熊接著補充「最尷尬的事」，「之前有男藝人就跟我講說，他們有時候偶爾會因為大哥在，然後叫一下傳播妹，結果有一次叫過來的是『演藝圈的朋友』，然後那個男藝人就不知道要不要認她，而且是有S的那一種，後來那個男藝人就過去跟那個女生說『欸，妳不要做了』」，讓在場來賓聽了相當震驚。（編輯：郭佩蓉）