北台灣雨還要下2天！2縣市豪雨特報 下週恐有超強冷氣團
今（23）日台灣受到一道冷鋒經過、東北季風增強等雙重影響，各地氣溫略微降低，且降雨區域也擴大。中央氣象局表示，明（24）日的天氣型態依舊較不穩定，尤其中部以北、東半部地區降雨較明顯，預計這波降雨將持續到選舉前一天的週五（11/25）晚上，週六（11/26）投票日當天雨勢逐漸趨緩，下週日（11/27）天氣才相對穩定；此外，依照目前預報看下，下週三（11/30）東北季風再增強，降溫幅度較大，有機會成為入冬以來「最強的冷空氣」屆時各地低溫可能會跌破攝氏20度，詳細情況仍有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均表示，截至傍晚為止，今日彰化以北、東半部地區受到鋒面通過、東北季風增強，以及華南雲雨區東移影響，降雨較為明顯，且有局部較大雨勢發生，對此氣象局也在下午16時48分發布「大雷雨即時訊息」，提醒台東縣民眾要慎防劇烈降雨和雷擊，基隆北海岸也同時發布豪雨特報，蘭嶼則是大雨特報；而明日中部以北及東北部地區還是有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨，週六白天起才會趨緩。
氣溫部分，葉致均指出，東北季風增強加上雲量偏多、有降雨情況，因此高溫上，中部以北地區明日僅約攝氏23~25度，南部、東部地區高溫雖然有攝氏27~30度，但全台低溫只有攝氏21~23度，因此仍要留意較大的溫差；氣象局預計，下週日東北季風減弱後，北部及東北部氣溫就會稍稍回升，下週日至下週二（11/27~11/29）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。
此外，下週三（11/30）開始，東北季風會再重新增強，葉致均提醒，這波東北季風帶來的冷空氣有機會成為入冬以來最強的程度，並在下週四、下週五（12/1、12/2）想最劇烈，預計中部以北、東半部地區高低溫都會明顯下降，甚至跌破攝氏20度都有可能，不過詳細情況仍有待觀察，請民眾多加留意。