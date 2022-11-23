電動自行車掛牌保權益　新住民騎車安全宣導

截至今(111)年8月份止，台北市電動自行車肇事已造成死傷人數高達127人，為守護人民的交通安全，從今(111)年11月起，電動自行車須「主動申請掛牌納管」，有鑑於部分新住民也騎乘電動自行車，移民署台北市服務站與交通部公路總局台北市區監理所共同宣導，提醒購買電動自行車之餘，要主動登記領牌，一齊為交通安全盡份心力。
記者賴正琳／綜合報導
移民署台北市服務站於11月23日辦理志工通譯教育訓練，與台北市區監理所合作，一同宣導電動自行車的相關規定。台北市區監理所車輛管理科廖柏瑄股長指出，今年5月4日修正公布之《道路交通管理處罰條例》明定，電動自行車於法律上稱為「微型電動二輪車」，購買時，應準備個人身分證件及新車的相關文件，至就近監理所(站)或監理機關之到點服務據點辦理實車查核、領牌，才可以騎車上路；正在使用中的電動自行車也須於政策實施後2年內實車查核、領牌，才能繼續上路使用。掛牌後，電動自行車也要遵守交通法規，騎乘時須戴合格的安全帽，不得擅自加以改裝車身，以免觸法。
活動現場也請來移民署台北市服務站的新住民蘭嵐，騎著電動自行車一同宣導新規定。蘭嵐表示，台灣的交通十分便利，運輸工具也十分多元，尤其電動自行車更是新住民的首選，不僅輕巧容易挪移，也無須繁瑣的考照流程，特別是在電動自行車可以登記領牌後，更是保障了新住民朋友的行車安全，讓大家能開開心心騎車出門，平平安安地回家。
內政部移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署在各縣市都設有服務站，也有許多志工和通譯竭誠為民眾服務。為精進服務站志願服務品質，每年都會固定辦理志工通譯教育訓練，更與時事接軌，適度地在課程中加入各項食衣住行的最新議題，讓志工與通譯在服務新住民的同時，也能宣導相關政策，使新住民更能夠順利融入台灣生活。近期COVID-19疫情趨緩，仍提醒大家務必落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，以保護自身健康。