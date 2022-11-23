高齡長者延緩失能 柳營奇美跨領域照護助攻

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高齡長者跨領域聯合照護團隊成員張書展高專表示，針對大於於65歲的高齡長者入住病房後，除了提供急性醫療處置外，高齡整合個案管理師與護理師同步進行身體、心理、社會及靈性層面等一系列的周全性評估，並將評估結果記錄於護囑系統及病程紀錄，以利團隊成員了解長者的狀況與需求。
若評估發現長者有疲憊、虛弱、無力、不想動、吃不好、聽不到、心情不好等問題，即啟動專業照護團隊，以病人為中心，由各專業領域同仁提供個別化的指導，並視長者需要在其出院後轉銜至長照或社區健康照護系統，朝延緩失能為目標共同來努力。
衰弱指數由6.1降至5.5 有效促進維持高齡者身心功能
而在高齡病人的收案問題中，以衰弱及營養不良的長者居多，經復健科協助復能與指導後，衰弱指數平均由6.1降至5.5；透過營養師評估營養調整及指導後，營養攝取量由77.2%增加至89.9%，提升12.7%；另將譫妄評估及預防指導放入每日照護計劃，巴氏量表分數改善或持平者占97.3%，在30天內再入院比率為14.1%，各項介入措施均有效促進維持高齡長者身心功能的發揮。
85%人員接受高齡照護訓練 提供跨領域整合治療與照護
在柳營奇美醫院高齡長者跨領域聯合照護團隊與全體同仁共同努力下，院內已有84.2%同仁接受高齡照護教育訓練，可提供跨領域整合治療與照護，並且團隊成員在環境方面增設多項高齡友善設備，提供聽力及視力輔助器；另於各病房的日光室設置復能復健空間，針對長者提供全人照護，給予心理支持鼓勵進食及運動，讓高齡長者在入院後獲得完善照護服務，避免功能衰退，維持其原有的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55851
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