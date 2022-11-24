獨／心怡妳在哪？永安市場尋人啟事是真的　網讚：超癡情

微小也能偉大！麥當勞感恩節新片 用「一點點」感動全網

▲微小的也能偉大，因為偉大的最小單位就是一點點。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）
▲微小的也能偉大，因為偉大的最小單位就是一點點。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）

生活中心/綜合報導

11月24日感恩節，麥當勞在這個特別的日子，推出了2022全新的公益廣告《微小也能偉大》，透過小女孩口中「樹洞阿姨」的故事，訴說著儘管是「一點點」的付出，其實就是累積出「偉大」的最小單位，希望可以號召更多民眾和麥當勞叔叔之家一起幫助遠地就醫兒童的家庭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
穿越170公里的車程　只為傾聽你的樹洞阿姨
「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，持續與民眾共同透過零錢捐、發票捐等多公益行動方式，幫助遠地就醫家庭，成為他們出門在外的家，讓更多的孩童得以近距離接受醫療資源幫助，至今在北、中、南三地皆設有麥當勞叔叔之家。

該部影片內容由真實故事改編，片中小女孩稱自己的小阿姨為「樹洞阿姨」，而「樹洞」就是一個可以讓你安心吐露心裡話的地方。樹洞阿姨堅持在每個週末往返台中、台北，就為了來到麥當勞叔叔之家，陪伴遠地就醫兒童的家庭、傾聽他們的心情，雖然舟車勞頓，但對樹洞阿姨來說，她做的其實就只是「一點點」，但卻能從中獲得大大的滿足感。

麥當勞在感恩節當日推出全新公益影片，希望藉由真實故事傳達「微小也能偉大！因為偉大的最小單位，就是一點點」的公益概念，呼籲觀看影片的你我，不要忽視這「一點點」的力量，因為儘管是微小的力量，累積起來就是個偉大的改變。

▲麥當勞用樹洞阿姨的真實故事告訴你，一點點的付出也能累積成大能量。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）
▲麥當勞用樹洞阿姨的真實故事告訴你，一點點的付出也能累積成大能量。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）
多元支付興起　麥當勞推NFT級「潮公益桌布」　 一嗶就捐
近年多元支付的興起，行動載具綁定也越來越普及，對此，麥當勞除了餐廳裡的零錢箱、發票箱外，也新增了雲端電子發票捐贈、行動支付捐款（LINE PAY/街口）以及線上信用卡等多元管道，讓到麥當勞的消費者，能夠以不同的方式支持麥當勞叔叔之家，為幫助遠地就醫兒童家庭盡一份心力。

為了響應行動捐款，麥當勞與享譽國際、其作品在NFT市場上價值已破億的數位生成藝術家—吳哲宇合作，3個系列、共計15款NFT等級個性潮圖，即日起於麥當勞官網全面開放免費下載。只要換上含有捐贈條碼的桌布，在結帳時出示給店員，就能將電子發票捐出去，用「換桌布」這個微小行動，帶來非凡的影響力。

▲麥當勞櫃檯設有零錢捐、發票捐，也可選擇用各種捐贈管道加入麥當勞叔叔之家的公益行列。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）
▲麥當勞櫃檯設有零錢捐、發票捐，也可選擇用各種捐贈管道加入麥當勞叔叔之家的公益行列。（圖／翻攝自麥當勞全新公益影片）

麥當勞感恩節「買1送1 」明限期開刮　買牛肉堡送地瓜條

麥當勞員工不藏私！3元薯條飲料全升級　5大省錢點法曝光

官方承認了？麥當勞驚見「麥當當」紙袋　店員曝真相嗨炸

麥當勞香芋派限期回歸！歡樂送輸入「優惠碼」雞塊買6送6

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀