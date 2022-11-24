微小也能偉大！麥當勞感恩節新片 用「一點點」感動全網

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「麥當勞叔叔之家慈善基金會」成立25年，持續與民眾共同透過零錢捐、發票捐等多公益行動方式，幫助遠地就醫家庭，成為他們出門在外的家，讓更多的孩童得以近距離接受醫療資源幫助，至今在北、中、南三地皆設有麥當勞叔叔之家。
該部影片內容由真實故事改編，片中小女孩稱自己的小阿姨為「樹洞阿姨」，而「樹洞」就是一個可以讓你安心吐露心裡話的地方。樹洞阿姨堅持在每個週末往返台中、台北，就為了來到麥當勞叔叔之家，陪伴遠地就醫兒童的家庭、傾聽他們的心情，雖然舟車勞頓，但對樹洞阿姨來說，她做的其實就只是「一點點」，但卻能從中獲得大大的滿足感。
麥當勞在感恩節當日推出全新公益影片，希望藉由真實故事傳達「微小也能偉大！因為偉大的最小單位，就是一點點」的公益概念，呼籲觀看影片的你我，不要忽視這「一點點」的力量，因為儘管是微小的力量，累積起來就是個偉大的改變。
多元支付興起 麥當勞推NFT級「潮公益桌布」 一嗶就捐
近年多元支付的興起，行動載具綁定也越來越普及，對此，麥當勞除了餐廳裡的零錢箱、發票箱外，也新增了雲端電子發票捐贈、行動支付捐款（LINE PAY/街口）以及線上信用卡等多元管道，讓到麥當勞的消費者，能夠以不同的方式支持麥當勞叔叔之家，為幫助遠地就醫兒童家庭盡一份心力。
為了響應行動捐款，麥當勞與享譽國際、其作品在NFT市場上價值已破億的數位生成藝術家—吳哲宇合作，3個系列、共計15款NFT等級個性潮圖，即日起於麥當勞官網全面開放免費下載。只要換上含有捐贈條碼的桌布，在結帳時出示給店員，就能將電子發票捐出去，用「換桌布」這個微小行動，帶來非凡的影響力。