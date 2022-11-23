澎湖漁民漂至日本成無名屍！失蹤1年終返家 妻淚謝幫忙
澎湖縣一位76歲的章姓男漁民，2021年7月27日駕船出海，不料就此失蹤，其他漁民發現章男的漁船，但卻不見章男人影。這一音訊全無就是一年多，原來是章男疑似落海溺斃後，屍體隨水潮漂流到日本長崎海灘。一度被當成無名屍，最終在各方協助下，確認無名屍就是失蹤的章男，家屬也順利前往日本將遺體領回，並於昨（22）日入塔奉厝。章男妻子落淚感謝外界幫忙，稱自己終於了結一樁心事。
編輯中心/綜合報導
據了解，章男失蹤後家屬積極找人，但是只找回章男的漁船，怎麼樣都沒有章男的消息。章男家屬雖然已做好面對最壞結局的心理準備，但是連屍體都找不到，總是一顆心始終懸在半空，讓章男妻子直呼放不下先生，一年多來日日傷心遺憾，幾乎得了憂鬱症。
而原來，章男屍體漂到日本長崎海灘，去年11月20日被當地釣魚民眾發現，但由於屍體已經難以辨認，被警方當作無名屍處理，一度陷入僵局，後來警方在章男遺骸右大腿發現一支骨釘，清查後發現該骨釘僅銷往台灣、大陸及印度、韓國，因此函請我國比對DNA找人。
之後輾轉透過比對尋親家屬資料庫，終於發現該屍體就是失蹤一年多的章男。家屬在相關單位協助下，前往日本領回屍體，並在當地火化後，將骨灰帶回台灣，於昨日入塔奉厝辦妥後事，了結章男妻子的一樁心願。
章男妻子還透露，當初在長崎海灘發現章男的釣客，本以為看到的是動物屍駭，並沒有放在心上。怎知回去當晚卻夢到章男托夢，希望釣客能幫幫他，說水裡很冷。釣客隔天重回海邊查看，這才終於報警打撈起章男的屍體。（編輯：倪浩軒）