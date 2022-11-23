美又傳大規模槍擊！維吉尼亞賣場經理開槍 至少10死多傷
美國近期大規模槍擊案又添一例！昨（22）維吉尼亞州晚間一家沃爾瑪（Walmart）連鎖大賣場傳出槍擊案，包含槍手本人至少10喪命，這是美國三天內的第二起大規模槍擊案，當地警方表示並無對兇嫌開槍，抵達現場時已經發現嫌犯早已自戕。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》報導，位於維吉尼亞州切薩皮克市（Chesapeake）的沃爾瑪賣場發生一起槍擊事件，警局發言人柯辛斯基（Leo Kosinski）表示，22日晚間在山姆圓環（Sam's Circle）的沃爾瑪賣場傳出多起槍聲，員警獲報到現場時發現已有多人死亡與受傷。
報導指出，現場目擊者稱本次事件是賣場經理持槍射擊所導致，據了解，賣場經理先是朝一名女性頭部開槍，並在休息室、雜貨區接連開了十多槍，最後又開槍自戕。當局也在調查後證實該說法，不過仍未公布該名經理的姓名。
這是美國3天內第二起大規模槍擊案，日前科羅拉多州一間LGBTQ酒吧才遭到仇恨攻擊5人喪命，本月維吉尼亞大學橄欖球隊的3名成員也遭另一名前足球運動員殺害。當地民主黨參議員邁克·華納（Mike Warner）聲明哀悼，並表示對於「又一樁大規模槍擊事件感到噁心」。