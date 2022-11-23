推動節能減碳績優！中鋼獲產業溫室氣體自願減量廠商

中鋼公司獲經濟部工業局產業溫室氣體自願減量績優廠商之殊榮，於今(23)日，在台灣大學集思會議中心所舉辦的2022產業溫室氣體減量成果發表及綠色技術與工程實務研討會中，由中鋼公司環境保護處處長吳一民代表接受工業局局長連錦漳頒給獎牌，以肯定中鋼公司推動節能減碳績效顯著。
記者黃守作／高雄報導
經濟部工業局局長連錦漳表示，經濟部工業局為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，自94年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼公司去(110)年合計提列包括加熱爐更新、生產調度最佳化等136件溫室氣體自願減量方案，經該局查訪確認減排量高達7萬9216噸二氧化碳當量，相當於204座大安森林公園的年吸碳量，乃頒給溫室氣體自願減量績優廠商之獎牌，以資鼓勵。
中鋼公司環境保護處處長吳一民指出，中鋼公司高爐產出的鐵水，是利用魚雷車作為載具運送至轉爐工場進行煉鋼製程，為使魚雷車每趟次鐵水裝運量極大化及煉鋼品質最優化，魚雷車內需定期進行渣塊清除。
吳一民說，中鋼公司去(110)年所執行的溫室氣體減量措施當中，以「魚雷車清渣站鐵水回收案」的減碳效果最為顯著，該案主要將魚雷車內的少量存留鐵水回收至暫存銑桶進行除渣作業，去渣後的鐵水，再倒回魚雷車接續高爐鐵水裝運。
吳一民並指出，中鋼公司藉此優化案可避免鐵水消耗及能源重複使用，每年亦減量溫室氣體3萬1059噸CO2e，並省下近5500萬元成本，達到兼具節能減碳與降減成本的雙贏效益，該公司為精進節能減碳工作及溫室氣體排放控制，積極導入及發展各項減碳技術外，持續透過製程盤查掌握碳排流向，深化能源效率提升工作，並搭配創新研發、引進BAT及導入AIoT等方式，加大減碳力道，努力朝低碳生產之精緻鋼廠目標邁進。