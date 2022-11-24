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經典港片《無間道》4K修復版！影帝劉德華、梁朝偉飆演技

▲《無間道》劉德華（左）和梁朝偉經典橋段。（圖／華映娛樂提供）
▲《無間道》劉德華（左）和梁朝偉經典橋段。（圖／華映娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

香港警匪電影《無間道》三部曲：2002《無間道》、2003前傳《無間道Ⅱ》和2003續集《無間道Ⅲ終極無間》，由劉德華、梁朝偉領銜主演，同時找來黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派眾星雲集，深刻描繪雙重臥底，陷入雙重效忠困境的前因後果。3部經典作品進行數位修復，將於12月30日跨年檔上映，讓影迷在大銀幕重溫港星風采。 

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▲《無間道》三部曲修復版，黃秋生（左）及梁朝偉精湛演技再現。（圖／華映娛樂提供）
▲《無間道》三部曲修復版，黃秋生（左）及梁朝偉精湛演技再現。（圖／華映娛樂提供）
《無間道》以其緊湊的劇情和乾淨俐落的敘事風格贏得觀眾口碑，在2000年代前期香港電影低迷期中，成為救世之作，並且成功掀起香港以間諜、臥底為題材的警匪片新風潮，長達20年來仍被視為無可取代的經典。《無間道》系列作品更橫掃第22屆香港電影金像獎「最佳電影」、第40屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等多個獎項。 

▲《無間道》幕後工作照，（左起）劉德華及導演劉偉強和麥兆輝。（圖／華映娛樂提供）
▲《無間道》幕後工作照，（左起）劉德華及導演劉偉強和麥兆輝。（圖／華映娛樂提供）
《無間道》不僅集結4位香港影帝劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉，配角的陣容也不容忽視，除了陳冠希、余文樂分別飾演少年時期的劉建明和陳永仁之外，女星陣容也星光熠熠，找來鄭秀文、陳慧琳、蕭亞軒演出。前傳《無間道Ⅱ》則由陳冠希、余文樂、黃秋生、曾志偉、劉嘉玲、吳鎮宇、胡軍、杜汶澤等擔任主演；以《教父2》交叉敘述的手法呈現黑幫史詩格局。《無間道Ⅲ終極無間》繼續由劉德華、梁朝偉、黎明、陳道明、曾志偉、黃秋生、林家棟、陳慧琳等擔任主演；此電影為《無間道系列》中的第三部，亦為《無間道》的後續。

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