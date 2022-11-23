翁病逝北榮！大體冰存太平間10年 其女遲遲不領回原因曝
台北一名張姓老翁，於2012年病逝後，遺體被冰存在台北榮總太平間長達10年之久，其47歲連姓女兒雖多次接獲通知，拒領回又不接受院方協助辦理後事的提議，北榮無奈下提告，檢方日前依遺棄屍體罪起訴連女，台北法院今（23）日開庭，連女向法官表示「希望父母葬同穴」，但目前能力不夠，但允諾會盡全力將父親遺體領回。全案諭知12月28日續行準備程序。
編輯中心／綜合報導
根據起訴書，張姓老翁2012年5月3日病逝於台北榮總醫院，其長女連姓女子，在醫院多次通知下，允諾會到院處理，但通知後又到場大哭懇求寬限10日，卻在期限結束又再找藉口拖延，稱父親一切後事其他家屬無能力負責，只能由他負責，北榮體諒連婦有苦衷，但這10年來都未到太平間關心或詢問父親冰存狀況，令張翁大體長期被冰封在太平間，也拒絕榮總惠眾基金會協助負擔費用、聯合公祭辦理後事的提議，院方無奈下，遂於2020年報案提告，檢方則依榮總催告等相關證據，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪將她起訴，並建請法院加重其刑。
台北法院今日首次開庭，連婦向法官表示「父親過世前都是她揹醫療債務，妹妹等家人相繼生病，無收入已喘不過氣」，當年因經濟陷入困頓，才將父親放置醫院太平間，而他希望「父母同穴（土葬放在一起）」，所以不希望給外面的人幫忙，「畢竟這是身為女兒責任，才會想盡全力去做，也不希望得癌症的家人們又因父親後事，過著懸崖般的日子」。
連女淚灑庭上，並稱預計12月20日就可以領回父親遺體，還說「兄弟姊妹很困難，我不忍心再把責任丟給他們，否則他們真的會永無翻身」，全案諭知12月28日續行準備程序。（編輯：林莞茜）