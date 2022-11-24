《Aliisha雙子神遺棄之境》登場！享絕美沉浸式遊戲體驗
歷時四年開發，由星宇互娛發行Joy Brick & Underscore開發，於任天堂SWITCH上的遊戲《Aliisha》雙子神遺棄之境在今（24）正式發售。前天（11/22）於三創盛大舉辦遊戲發布會，將遊戲中虛擬實境搬進會場，宛如進入失落的雙子神殿，除了體驗壯闊而奇幻場景，更能直接與角色進行互動。發布會現場更加碼曝光遊戲中的其中一個結局，團隊表示遊戲中的結局不只一種，期待玩家可以藉由Aisha與Lisha旅程，體驗遊戲中所傳達的意義，而遊戲中每一個結局都像我們在人生旅途上會面臨到的抉擇與結果。
生活中心/綜合報導
耗時四年構築全新神話世界觀 獲國際肯定「最佳主機遊戲」
星宇互娛陳瑤恬總經理表示，《Aliisha》雙子神遺棄之境為本屆獲《Game connection Europe》最佳主機遊戲，由開發團隊與各領域的專業創作者們在遊戲故事劇情設計及人物相關設定、音樂編曲上挹注心血打造，本作最大特色在於非主流解謎遊戲遊玩模式，以「非對稱資訊」的雙人挑戰為主要核心玩法，並且大量運用SWITCH獨有的Joy–Con「體感操作」玩法，讓玩家遊玩的同時，手腳並用搭配遊戲音樂，感受沉浸遊戲帶來不同以往的體驗。而星宇互娛近年來持續觀注台灣獨立遊戲產業與單機產品發行，同時於今年度陸續發行了《女鬼橋 開魂路》、《大富翁11》等Steam及Switch遊戲，另外為台灣獨立遊戲圈注入活力，團隊將不斷挖掘優秀作品，期望將台灣優秀的遊戲作品推向全球。
國產首款任天堂平台冒險解謎遊戲 深化劇情音樂體驗
發布會現場請來實力派歌手劉明湘演唱遊戲概念曲，《Aliisha》遊戲製作人之一林宏宇（四犬皓月）表示：「在關卡內有許多跟音樂相關的遊戲解謎，包含歌唱、舞蹈、及樂器準備前的調音。雖然著重音樂，但玩家不需要具備音樂相關知識，只要能妥善利用遊戲機制就能體驗。當初設計遊戲的精神是希望能創作出一款聚會遊戲，不單只是玩家能獲得遊戲的樂趣，在一旁觀看的朋友也能透過兩組玩家之間的對話與合作感染活絡氣氛。無論是獨自遊玩，抑或是與朋友遊玩，都可以獲得截然不同的遊戲體驗。玩家可以從雙胞胎中挑選一位姊妹來扮演，體驗各自不同的故事劇情，也可以和另一位玩家攜手探索隱藏劇情。」
《Aliisha》雙子神遺棄之境，是台灣首款針對任天堂平台所專屬開發的冒險解謎遊戲，活用Joy–Con的獨特控制方式，在遊戲劇情和角色心境上的變化多有著墨，擁有獨特的美術風格，同時將設計與文化揉合在一起。導演先構思劇本，概念美術再將動畫加入，從故事和技術上都花費許多心思，希望玩家們能運用體感解謎充分沉浸在遊戲體驗中。解謎新作《Aliisha》雙子神遺棄之境於11月24日全球正式發售，遊戲原聲帶12月16日數位發行，喜歡此款體感解謎遊戲的玩家，已可於E-SHOP（https://bit.ly/3WYztom）中瀏覽，並加入願望清單！