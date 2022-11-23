陳明通被爆指導林智堅期間收百萬捐款　台大回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇指出， 陳榮泉完成這筆捐款後，6月份就離開新竹物流，高升到新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管，高升到有台糖26%持股的公司擔任董事長；且這筆捐款時間，剛好落在林智堅跟陳明通撰寫論文到口試完成，若捐款真的是贊助學術研究為好事，但為何捐贈過程中，無論是以新竹物流名義，還是以自己名義，都沒什麼好隱藏，反而都以台大之友來匿名捐贈？
她表示，一個抄襲論文案讓這個政商關係，攤在陽光下，請陳明通、林智堅、陳榮泉出來講清楚，陳明通不要再扯「陳局長不回答陳教授的事」。
台大表示，今日外界所提及2016年間的捐贈案，皆依照「國立台灣大學受贈收入收支管理要點」辦理。經費使用須有合法單據，且符合會計規則及捐贈目的用途，始能核銷。
另外台大也提到，陳明通日前因林智堅論文抄襲案遭外界檢舉，學校正依照程序進行調查中。
國安局長陳明通委任律師陳昱龍發表聲明指出，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不正當對價關係之行為；相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按照台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通決無任何徇私、或不法行為。