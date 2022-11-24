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《女鬼橋 開魂路》邀玩家提名　角逐2022STEAM劇情大獎

▲校園恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》秋季特賣活動開跑！（圖／大宇資訊提供）
▲校園恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》秋季特賣活動開跑！（圖／大宇資訊提供）

生活中心/綜合報導

由大宇資訊研發，改編自驚悚電影《女鬼橋》的第一人稱隱蔽式恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，於STEAM平台上市已將近三個月時間，仍陸續在全球各地玩家圈、遊戲實況圈引起不小話題。本作將在STEAM秋季特賣期間，給出85折優惠，並參與2022 STEAM大獎活動，邀請玩家提名《女鬼橋 開魂路》參與角逐《傑出劇情遊戲獎》，投下珍貴的一票。

取材自台灣恐怖電影　成功插旗全球恐怖遊戲市場

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《女鬼橋 開魂路》改編自同名電影《女鬼橋》，這款以東湖大學校園恐怖傳說為故事背景的遊戲，以學生參加試膽大會卻不幸撞鬼為劇情主線，不只請來台灣專業配音員原聲演出，更有專業演員進行動作捕捉，透過精細的表演詮釋各個角色的個性，演繹營隊團員間的愛恨糾葛。在遊戲場景與劇情上，也加入不少讓人會心一笑的細節與橋段，引起全球玩家的共鳴與話題。

《女鬼橋 開魂路》遊戲目前仍有超過上千萬訂閱的知名美國籍實況主，逾百萬訂閱的英國籍、泰國籍Youtuber實況遊玩，更甚有來自越南及韓國的玩家團隊，熱心協助遊戲多國語系的新增與修正，讓本作在近期更新中支援韓文、越南文語系，包含原本的繁體中文、簡體中文、英文、德文、日文、泰文、西班牙文，已累計共9種語言。

秋季特賣祭出優惠　邀請玩家提名角逐STEAM大獎

《女鬼橋 開魂路》將在STEAM秋季特賣期間（Autumn Sale）：太平洋時間11月22日10:00AM～11月29日10:00AM （也就是台灣時間約為11月23日02：00AM ~ 11月30日02：00AM），再次推出85折優惠！還在觀望的玩家，一定要把握這個入秋以來的首次折扣！

同時，STEAM官方推出的2022 Steam大獎，共計有11個項目大獎，其中《女鬼橋 開魂路》正在參與角逐其中的《傑出劇情遊戲獎》。遊戲劇情延續電影架構，基於在地真實傳說，更進一步擴展、補充情節，透過角色在校園間遭遇人際關係問題的反應、撞鬼後各自做出的選擇，深入挖掘人物內心，探討恐怖傳說下的人性議題。

玩家目前已經可前往遊戲商店頁，或直接前往Steam大獎提名頁面（女鬼橋 開魂路 - Steam大獎提名開始囉！–Steam新聞（steampowered.com），替《女鬼橋 開魂路》投票，提名《傑出劇情遊戲獎》項目。STEAM官方將於1 月 3 日10：00 AM（太平洋時間）公佈STEAM大獎獲獎結果。）

▲校園恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》加入秋季特賣活動， 邀玩家提名角逐2022 STEAM劇情大獎！（圖／大宇資訊提供）
▲校園恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》加入秋季特賣活動， 邀玩家提名角逐2022 STEAM劇情大獎！（圖／大宇資訊提供）
《女鬼橋 開魂路》STEAM連結：https://store.steampowered.com/app/1611430/_/
《女鬼橋 開魂路》官方宣傳影片：https://www.youtube.com/watch?v=fCC9vk1sF9s
《女鬼橋 開魂路》FB粉絲團：https://www.facebook.com/TbcRts/
《女鬼橋 開魂路》官方網站：https://bcr.softstargames.com.tw/

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