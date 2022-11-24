《女鬼橋 開魂路》邀玩家提名　角逐2022STEAM劇情大獎

取材自台灣恐怖電影 成功插旗全球恐怖遊戲市場
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《女鬼橋 開魂路》遊戲目前仍有超過上千萬訂閱的知名美國籍實況主，逾百萬訂閱的英國籍、泰國籍Youtuber實況遊玩，更甚有來自越南及韓國的玩家團隊，熱心協助遊戲多國語系的新增與修正，讓本作在近期更新中支援韓文、越南文語系，包含原本的繁體中文、簡體中文、英文、德文、日文、泰文、西班牙文，已累計共9種語言。
秋季特賣祭出優惠 邀請玩家提名角逐STEAM大獎
《女鬼橋 開魂路》將在STEAM秋季特賣期間（Autumn Sale）：太平洋時間11月22日10:00AM～11月29日10:00AM （也就是台灣時間約為11月23日02：00AM ~ 11月30日02：00AM），再次推出85折優惠！還在觀望的玩家，一定要把握這個入秋以來的首次折扣！
同時，STEAM官方推出的2022 Steam大獎，共計有11個項目大獎，其中《女鬼橋 開魂路》正在參與角逐其中的《傑出劇情遊戲獎》。遊戲劇情延續電影架構，基於在地真實傳說，更進一步擴展、補充情節，透過角色在校園間遭遇人際關係問題的反應、撞鬼後各自做出的選擇，深入挖掘人物內心，探討恐怖傳說下的人性議題。
玩家目前已經可前往遊戲商店頁，或直接前往Steam大獎提名頁面（女鬼橋 開魂路 - Steam大獎提名開始囉！–Steam新聞（steampowered.com），替《女鬼橋 開魂路》投票，提名《傑出劇情遊戲獎》項目。STEAM官方將於1 月 3 日10：00 AM（太平洋時間）公佈STEAM大獎獲獎結果。）
《女鬼橋 開魂路》STEAM連結：https://store.steampowered.com/app/1611430/_/
《女鬼橋 開魂路》官方宣傳影片：https://www.youtube.com/watch?v=fCC9vk1sF9s
《女鬼橋 開魂路》FB粉絲團：https://www.facebook.com/TbcRts/
《女鬼橋 開魂路》官方網站：https://bcr.softstargames.com.tw/