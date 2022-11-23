助留台發展　教育部辦理僑外生面試技巧講座

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講座特邀勞動部代表說明「僑外生留台工作評點新制」及相關注意事項，為現場學生說明關於就業、居留等問題。為使熟稔台灣及其母國文化的優秀人才可為我企業所用，首度邀請經濟部代表說明Contact TAIWAN攬才服務網站，提供僑外生與台灣企業媒合的交流平臺。同時，由業界資深人力資源經理教授撰寫履歷與面試時需留意的細節及技巧及應用，幫助同學增加錄取理想工作之機會。
各場次也分別邀請僑外留台校友，分享在台就學、求職及生活經驗，鼓勵學弟妹畢業後繼續留在台灣就業。來自香港的梁倩兒，目前為台北W飯店餐飲部資深接待員，將觀光系所學專業順利應用於職場上；來自馬來西亞的徐嘉儀則在勤業眾信聯合會計事務所永續發展服務部擔任顧問，她認為台灣提供豐富的實習資源與機會，於求學階段可以跨領域學習與接觸不同產業。
教育部自107年成立SIT(Study in Taiwan)人才資料庫計畫，透過建置留台校友資訊平台(Taiwan Alunni Datebase)，提供就業輔導及生活方面資訊，定期辦理僑外生就業履歷及面試技巧講座、發行英文電子報，公告國內最新政策、新聞與徵才資訊等，並設立官方網站及社群平台（Facebook及 Instagram），自111年更優化服務，新增英語諮詢專線，即時為僑外生及校友處理有關留台就業及升學問題，並強化與留台校友的連結互動，積極與在台僑外生及校友保持密切聯繫、緊密彼此間情誼。