不用買房了？疫情升溫「清零」不歇　中國各地趕建方艙

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熟悉中國疫情防控工作的消息人士華芳接受《自由亞洲電台》採訪稱，這一波疫情發生在中共中央政治局常委會就新冠疫情防範作出最新部署、公布優化防控工作的二十條措施之後，讓中央很不高興。「聽說是惹惱了上面的人，現在六區做全員核酸，前兩天已經在偷偷做核酸，不發通知，挨家挨戶叫人做核酸，說非必要不出城」。
連先前取消市內核酸檢測點的河北石家莊，也在20日時發布開展全員核酸檢測的通告，並決定於次日在該市六區域開展全員核酸篩查，更要求高風險區所在的小區居民嚴格足不出戶。
中國副總理孫春蘭則是前往疫情重災區之一的重慶市進行督導，並強調要刻不容緩、以快制快、集中力量打贏疫情殲滅戰。北京則以及天津當局則決定自22日傍晚起在全市範圍開展核酸檢測。
華芳表示，北京各校已經停課，有一個說法叫做「區自為戰」，就是所有區政府不統一發通知，「我看到北京所有小學生都不用去學校上課了，凡通知由教師直接電話通知，不在群裡通知學生聽課。」
廣東廣州本輪疫情嚴峻，已經持續9天單日感染人數突破9000例，雖然當局表示廣州大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，但各地仍搶建方艙醫院。一名廣州居民梁先生表示，廣州市政府正在大力興建方艙醫院，「到處都在建方艙，建方艙醫院、開供銷社都是好生意。中央二十條措施奈何不了他們層層加碼。」另外在北京、重慶陸續傳出方艙醫院建成後投入使用。
深圳一名居民也表示，「聽說現在農村，連每一個村都要建簡易方艙。每一個投資300萬元。深圳現在建醫學隔離中心，一上來就建幾千個小房間。」南方網報導指出，在南沙區，規劃床位超8萬張的廣州南沙健康驛站項目，大量混凝土車、壓路機、挖掘機以及運送材料的大型貨車在道路旁隨時待命，等待進場。
對此，有網友樂見其成、喊話齊心抗疫，但更多人不滿諷刺「把建方艙比喻成重大建設，很驕傲嗎？」，還有人痛罵「你直接把我後半輩子放裡面吧！懶得買房了」。