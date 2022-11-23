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名家論壇》錢震宇／投票不是情緒勒索

▲周六就是投票日，選前黃金周民進黨選在台北市舉辦大遊行，要力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）
▲周六就是投票日，選前黃金周民進黨選在台北市舉辦大遊行，要力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.22）

文／錢震宇

周六就是投票日，選前黃金周民進黨選在台北市舉辦大遊行，要力挺陳時中。不顧逆風、不管支持度、不談仇恨值，更不提防疫，陳時中設法擺脫外界對他的負評，一路就是主打「挺陳時中就是挺台灣」，甚至講「不要讓小英失望，就要支持陳時中！支持蔡英文就是支持陳時中」。笑死，選台北市長關蔡英文什麼事，動不動提她，陳時中此時活像是個耍賴的小孩，躺在地上吵著爸媽說，「不管啦，就是要買糖給我」。

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投票行為有理性也有感性，但絕對不是情勒，你可以因為喜歡一個人投他，但不是要讓某個人可以跟老闆交代而去投他，這一票更不是為了不要讓某人失望而去投，而是應該是為了自己的未來而投。簡單講，如果這票是為了讓蔡英文繼續掌權、繼續掌控台灣的發展，那真的可以不必去投。

民進黨很會操作文宣，經常在選前推出文宣，要做孩子的告訴爸媽這票要聽聽孩子的聲音，催票年輕人；只是歷經6年民進黨執政，大家看得很清楚，實在沒一項政績，每天動不動就說防疫多麼成功、台灣民主多麼堅韌，世界上各國都在看。問題是，你地方選舉到底關世界各國什麼事？到底憑什麼要年輕人這票投民進黨？

經濟也許不到民生凋敝，但事實上也差不多，通膨、物價上漲、生活必需品漲價，已經讓年輕人生活很難過，之前說好的提升年輕人薪水、促進就業，完全沒做到；現在民進黨執政，兩岸兵兇戰危，光生活就很難了，現在男生的兵役役期還要從4個月增加到一年，甚至兩年，到時候要上戰場的，是真槍實彈的，為何年輕人要選一個讓自己拿槍上戰場的政黨？

原本的民進黨訴求的是光榮，現在卻走回悲情老路，蔡英文在台北大遊行說，「請大家給民進黨一個機會」，然後又再用一套話術，說「因為不希望發展停滯，2014年才會支持柯文哲，8年過去大家有再次選擇的機會，請大家想想，要讓台北重回國民黨執政嗎？」試問？民主時代，哪還有什麼一黨專政？

想想，民進黨真的可悲，2014為了政黨利益選擇支持柯文哲，2018年自己提名的姚文智沒選上，現在竟然不知羞恥地說，要台北市民給民進黨機會，為甚麼台北市民不能自己作主？真的沒這回事！

2020年總統大選，蔡英文、賴清德在台北市拿下87萬5854票，得票率53.65%，遠超過姚文智在2018年台北市長的24萬4342票，得票率才

17.28%，但若是加上柯文哲的58萬663票，得票率41.07%，若柯姚相加是58%，接近蔡賴在台北市的得票率。所以蔡英文的戰術顯然是想要刺激基本盤，讓除了國民黨之外的人都集中投給陳時中。

問題是，真能如蔡英文所願嗎？大家還要給民進黨機會嗎？蔡英文自己說：「2024之後不關她的事」，既然如此又何必支持一個落跑總統，台灣人們已經給了民進黨6年機會，已經給了蔡英文兩任總統機會，「不欠民進黨，更不欠蔡英文」，反倒是民進黨欠台灣人民一個道歉，一個把台灣搞成烏煙瘴氣的道歉。

民主不是民進黨形塑的民主，它真正的意涵是「以民為主」，而不是「形式民主」，所以不要再情緒勒索人民，不要再說不選民進黨就是對不起台灣，沒有這回事，陳時中不是蔡英文的寶貝，台灣人也不是民進黨的禁臠，這票就讓民進黨聽聽人民的聲音吧！


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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