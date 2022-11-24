汪小菲、大S上流社會風波！瑞典名導：我相信有錢人善良
近日川普宣布再選總統、特斯拉大虧3兆，甚至到汪小菲與大S的贍養費風波，無論是權威財富的重新洗牌，還是上流社會的金錢價值觀，在瑞典大導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）二度奪下坎城影展金棕櫚獎的電影《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）中表露無遺；故事透過一趟豪華遊輪之旅展現各種有錢人的樣貌和互動，以超乎常人的洞察力拍出社會階級與貧富差距的眾生相。
記者黃雅琪/綜合報導
導演魯本奧斯倫分享自己創作的觀點：「我相信有錢人是善良的，那些認為有錢人就很邪惡的想法其實很狹隘。就像片中最和藹仁慈的一對老夫妻，他們卻是因為製造軍火武器而致富，這樣也許才更接近世界真實的樣子。」電影《瘋狂富作用》在劇情細節中藏滿了，對各種議題的諷刺和剖析，全片分成3階段，從名模情侶的約會日常、豪華郵輪上富人們的交流、到最後驚人的情節翻轉，帶給觀眾宛如雲霄飛車般的觀影體驗。
電影一開頭由已故女星查爾比迪恩（Charlbi Dean）飾演的名模網紅雅雅和《金牌特務：金士曼起源》男星哈里斯迪金森（Harris Dickinson）飾演的男友卡爾，兩人體現了靠臉吃飯的時尚圈中，女模的優勢地位，更進而以一場約會吃飯誰該付錢的橋段，大肆探討男女的金錢觀；兩人從餐廳吵到飯店，真實犀利又一針見血，哈里斯迪金森分享：「在飯店電梯為買單吵架的那場戲，我們就拍了一整天，大概拍了40幾次，早上先拍查爾比的特寫，下午改拍我的部分。我們一直爭辯吵架，我拍戲從來沒有這麼筋疲力盡過。但看到觀眾觀影過程中歡呼、吶喊、尖叫、倒抽一口氣的各種反應，能帶給大家既娛樂又瘋狂的體驗，真的讓我很享受。」