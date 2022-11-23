家人政治狂熱　該怎麼相處避免衝突？諮商心理師：離開也是一種方式

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為什麼會政治狂熱？ 衝突是什麼原因造成的？一般而言，我們都會有比較關注的政治議題，或比較支持的政治人物，但有些人卻是「非XXX不投」，甚至要求親朋好友都要和自己一起支持的狂熱程度。
諮商心理師陳劭旻表示，對於政治的情感，其實反映了一個人如何看待社會、問題、以及怎麼面對問題，而狂熱，通常是因為某個政治人物、議題和他自己的經驗有特別的連結，這連結如果是他自己本身，像是他覺得這政治人物有某些地方跟他一樣，這種投射反應就會更強。
我們或多或少都會遇到和家人立場不同而發生衝突的時候，陳劭旻提到，家長和孩子基本上比較是上對下、長幼有序的權力關係，在這關係中有更多的親情投入、物質投入，可能有些家長會把孩子沒做出與自己相同的選擇，當成一種背叛、拒絕，而孩子則認為父母是要逼迫他服從，但他必須保有自己獨立的空間、思考的權力，所以起而對抗。
該如何避免衝突？ 表達尊重、對關係的重視如果想要避免和政治狂熱的家人發生衝突，到底該怎麼做比較好？陳劭旻表示，最簡單的方式當然是不要去談論政治，但有時還是會不經意談到，這時最重要的就是表達尊重。
尊重對方有做不同選擇的權力，也尊重對方的選擇背後是有他的理由的，並傳達自己對於關係的重視，讓對方認知到這只是雙方可能有不同選擇，而不是對個人的否定，陳劭旻表示，這樣的方式可能會好一些，最不該做的就是因為太過挫折而攻擊對方。
選舉不回家沒關係 諮商心理師：但要知道為何離家在選舉期間，有些人會直接選擇不回家，迴避家中政治的狂熱，避免情緒上的壓力，陳劭旻表示，這個方式並不會很糟糕，其實在處理關係中「離開」就是一種方式，但重點在於離開的人是懷著什麼樣的心情離開，有些人離開家了可是心沒有走，懷著「他怎麼可以這樣對我」的心情，或是「我傷害到他了嗎？是不是該回去」的愧疚感、擔心，這樣並不是一個安心的離開。
陳劭旻提到，離開沒有關係，可是要知道自己為什麼離開，離開不是為了去傷害對方，或讓自己受傷，也不是要切斷這段關係，而是因為離開是現在對這段關係暫時最好的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55878
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