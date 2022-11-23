再搗深藍票倉！陳時中快閃景美夜市 雨中300人搶合照
民進黨台北市長候選人陳時中今（23）日結束松山、信義、南港、內湖車隊掃街後，19時30分再次直搗深藍票倉，於景美夜市旁的集應廟參香。現場超過300位支持者在雨中等待陳時中，搶頭香的支持者表示，還沒6點就到現場，因為不想錯過陳時中。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中今日結束白天松山、信義、南港、內湖4區車隊掃街後，晚間仍把握時間持續衝刺，於19時30分回到日前舉辦廟口開講的景美集應廟參香，即使現場雨勢不小，仍聚集了超過300位支持者到場，要與陳時中合照。
人潮中，有諸多支持者帶著陳時中的各色旗幟、文宣，其中，搶頭香的支持者向記者表示，「我沒想到要第一個，只是想說每次都跟陳時中錯過，知道他今天會來，我就馬上衝過來」；記者追問幾點到場，該支持者難掩興奮說，「我不知道我會排到第一個，我還沒18點就來，因為不知道他幾點會來」。
陳時中今日一早先在競選總部舉行記者會，會中向市民宣誓未來當選，會落實跨黨派、跨世代、重視府會關係、重建市府公務員尊嚴、強化區域治理等五大承諾。隨後，陳時中展開車隊掃街，依舊由前副總統陳建仁陪同，另外，民進黨苗栗縣長候選人的女兒、辣模里唯也現身力挺打氣。