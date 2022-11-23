批「新北建設十大皆空」　綠小雞籲換人換黨大翻新

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何博文說，國民黨在新北市執政 17 年，從過去6、700億元預算，到現在市府可主導掌控1900億元，空有升格卻沒有升級，經費增加但看不到各項重要建設，近年扣除中央主導、補助、規劃的軌道建設、長照、前瞻計畫補助停車場等基礎公共設施，新北市所有重要建設幾乎是零。
何博文指出，侯陣營舉熊猴森樂園、土城醫院 BOT 案是「重大建設」，但新北沒有巨蛋、甚至連規劃都沒有，空有招商口號卻連國際招商會展中心都沒有，相對桃園、高雄，新北就是沒辦法舉辦五月天演唱會，甚至美術館工期一再延宕，新北的博物館還停在十三行、鶯歌陶瓷博物館等蘇貞昌擔任縣長時的建設，新北真的淪為蛋白區。
李晏榕指出，17年來國民黨主政下市民相對剝奪感嚴重，台南、高雄升格後光榮感提升，也蓋了國際級會展中心、表演場館，同時間升格的新北，國民黨不但沒有重大建設，從治安、交通、居住正義等面向沒有一個可以讓市民享有光榮感，可以說是「十大皆空」，此外恩恩案更是連基本人本關懷都沒有。
陳啟能批評，新北升格後反而失格，自己從台北縣時期擔任議員至今，從過去有發展到現在停滯不前，他自己選區的切身問題就包括污水和廢棄物的爭議，另像三重果菜市場用地，朱立倫任內核定原地重建，到了侯友宜接任就更改計畫，讓人質疑其中是否有弊案。
議員黃俊哲說，前瞻計畫已經給了經費，但溪北公園、忠孝公園、信義國小3座地下停車場都到選舉完才要發包，爭取多年的板橋醫療園區也都要延後到2023年，認為對侯友宜來說，第一任期要有重大建設好像沒那麼重要，好像什麼都要壓到下一屆。
議員候選人林秉宥提到，塭仔圳重劃區拆除大面積的工廠、趕走大量就業機會，侯友宜還說這是重大建設項目，但遭受迫遷、提出抗議的民眾與廠商完全得不到任何補償與有效安置，只是做表面功夫、欺騙市民。
議員候選人山田摩衣說，自己從參選以來遇到板橋許多新手爸媽、小家庭反應公共托育區域不均的問題，板橋人口數這麼多、新手爸媽外來人口這麼多，公托卻永遠沒辦法做到最好的照顧，呼籲所有青年朋友、青年朋友的父母，給會做事的好市長林佳龍一個機會。
議員候選人黃淑君直言，新北市社福條件看起來吃得到，申請時卻成空，人均社福預算六都最低，補助都做得比其他直轄市更差，包括長者假牙補助遲遲不做，也沒有具體對青年朋友生育給予協助，反觀林佳龍提出青年成家基金、女性凍卵補助，對青年朋友都是很大的幫助。
議員候選人石一佑表示，國民黨在新北執政這麼久，讓市民看到的是停滯不前，也沒有文化建設，好在行政院長蘇貞昌在 2021 年撥了130億元預算要用來建設國家兒童未來館，期待未來在林佳龍帶領下可以繼續完成這項建設，也會好好來建設新北，不要再做人口最多的文化沙漠。
議員候選人許昭興提到，林佳龍提出都更一坪換一坪，新北市府嘲笑完全不可行，反觀市府提出都更三箭到底在哪裡，只是舊瓶新裝、對實際都更需求戶完全沒有幫忙，2021年內政部調查永和地區 30年以上房屋有1萬4500戶、高達93%；40年以上老舊房屋1 萬3000戶、高達85%，質疑市府究竟做了哪些更新。
議員候選人曾進益指出，金城交流道附帶的司法園區的區段徵收，在都市委員會時地方曾多次發言，呼籲一定要兩案併呈、分區配地，市府卻充耳不聞，認為只要林佳龍當選市長，一定可以提出改善方案、解決方案，一起讓土城市中心做最好的開發。
議員候選人陳乃瑜說，自己是2個孩子的媽媽，周六的選舉是價值選擇，新北托育量能不足，而新店就連國小、國中教育也沒有銜接配套，新店每年有1萬3000名國小畢業生，國中招生人數卻只有5000 人，家長必須煩惱是否要為孩子遷戶籍、跨區就讀。此外新店大文山危老都更、安坑山區建築從路燈、用水、瓦斯的嚴重結構問題，新店明明有公園用地，蓋公園時卻不蓋停車場，侯市府建設缺乏遠見，讓市政建設停留在過去。