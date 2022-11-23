啦啦隊女孩爆「搶乾爹交往」互罵！蘿莉塔傻眼：表姐妹啊
台灣運動賽事興起，啦啦隊更成為吸引球迷的票房保證，除了平常的應援工作以外，有些啦啦隊也會經營直播來維持生計。對此，作為節目《同學來了》的固定班底建銘就忍不住爆料，有兩位啦啦隊女生，不只會互相攻擊，甚至還先後跟同一位「抖內大哥」交往，讓在場來賓驚呼連連。
娛樂中心/綜合報導
一提到雙面人事件，節目班底建銘就忍不住直呼，「越漂亮的女生越心機」，他透露，曾在拍片認識到兩位啦啦隊女生，沒想到對方竟然會互相攻擊，「A會在外面說，B很淫蕩，私生活很亂，B就會說，A更淫蕩，都喜歡跟會抖內她很多錢的乾爹出去」，結果抖內大哥和A分手後，就跟B在一起了。
這讓全場來賓十分震驚，蘿莉塔也大喊，「所以真的，她們兩個就是那表姐妹！」小優也在一旁驚呼，「他回收那個女生了！」阿Ken也趕緊打圓場，「不能以偏概全啦！」
小優也在節目上分享遇到「王不見王」的狀況，有次她就揪兩位男藝人合照，結果其中一人當場拒絕，「你們拍就好了！」但她仔細回想後才發現，「剛剛錄影前只要A在化妝室，B就不在，如果B進來，A就不在」，而且兩人私底下是不講話的，一開錄就像沒事，阿KEN知道名字後認為，兩人是可以是講開的，也希望節目可以做一個大和解的單元，結果讓大家面有難色。（編輯：詹鎰睿）