體罰在孩子心中留下傷痕　正向教養修補親子關係

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六成以上的家長仍用體罰管教孩子根據兒福聯盟「2022年台灣民眾對體罰管教之經驗和態度」調查，有63%家長曾經體罰管教孩子，包括言語暴力、暴力威脅、大聲斥責、貶損管教等。30.6%以上的家長同意體罰是養育過程中必要的手段， 24.8%認為不靠體罰管教的話，「孩子就會被寵壞」。
兒盟處長黃韻璇說明，去年一整年10,809位施虐者就有3189名施虐的原因是「習於體罰或不當管教」，占了29.5%。為了避免更多兒虐致死案，倡議「橘絲帶-愛孩子零暴力行動」，呼籲給孩子一個零暴力的成長環境。
體罰留下心中傷痕更影響親子關係體罰真的有效而且必要嗎？根據美國兒科學會「有效管教」的定義，要符合兒童年齡和發展、能幫助兒童自律，且要能夠避免兒童受傷、提升兒童的認知、社會情緒、執行功能等能力，或增強家長教導的行為模式，指出「體罰是不利兒童發展的風險因子」。
另有研究顯示，當家長採用暴力方式讓孩子聽從，孩子內心會產生許多憤怒、不服氣、不認同、想反抗的負向反應。且家長體罰對孩子有諸多負面影響，包括自尊的貶損、創傷侵擾症狀分數較高；較差的親子關係和人際關係；主觀快樂感較低、對暴力認同較高、更多攻擊行為。
九成家長在體罰後感到後悔或歉疚體罰和言語暴力帶給孩子難以估計且長遠的負面後果，90.9%家長表示曾對體罰或嚴厲斥責孩子感到後悔和虧欠，這些家長幾乎全部(98.6%)都曾採取實際行動進行和解，例如主動開啟親子對談、擁抱、道歉、煮好吃的東西等，嘗試和孩子打破僵局、修復關係。
兒盟呼籲家長採用各種方式和修復親子關係，並停止用體罰的方式管教孩子，練習使用有效的正向教養策略，遇到教養難題時也可以尋求專業資源協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55845
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