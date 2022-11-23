不捨汪小菲挨罵！張蘭「10點聲明」嗆大S：叫媽我擔不起
對於近日中國富商汪小菲與前妻大S（徐熙媛）的風波，汪小菲的母親張蘭今（23）日晚間突然發出聲明：「我作為小菲的母親，代表小菲針對前妻徐熙媛女士聲明，回應如下。」張蘭以兒子汪小菲的角度，列出「10點聲明」，本來以為這場風波即將畫下句點，但張蘭卻在文末再次批評大S，婚姻關係尚在時沒把汪小菲放在心上，還移花接木汪小菲未支付新台幣500萬元的說法，種種指控恐將再掀起一場口水戰。
記者黃雅琪/綜合報導
在這份聲明當中，汪小菲認為大S承諾不會口出惡言，卻沒有做到：「您保證絕不會對本人口出惡言，那麼先前的諸多威脅、惡毒、涉及恐嚇的苛刻言語，我願意相信不是您的本意，或只是在精神狀況有問題時所為，我也很樂意以您此次的公開聲明意思為準來回覆。您的改變以善意表示今後絕不口出惡言，令我有空谷足音、難能可貴的耳目一新。」同時汪小菲認為自己多付了「生活費」，並沒有少給錢只是名目不同，希望大S能撤回「法院強制執行案件」。
汪小菲聲明中再次提及「千萬床墊」一事：「本人先前提出不理性的床墊事情，未經考慮，確實不妥。但本人迄今沒回去過，也確實沒想過竟然真的如此料中。雖使問題失焦，但同時能做到除舊佈新，未使不是對具先生尊重。」汪小菲以「除舊佈新」的說法替床墊事件開脫，似乎也期盼著，扭轉外界認為他「小氣」的形象。
大S前婆婆張蘭在文末表示：「以上是我作為母親，了解孩子的委屈及大度，不得不代表他說出他的苦楚。他為了家背負太多了。」並批評大S：「結婚十幾年您來北京幾次？小菲來回飛了700多次。您真要為他心心念念著想，不會是這樣的。您也終於說了，小菲又另外自願給你500萬，這500萬不是在協議裡的。您怎麼可以移花接木的說他沒按協議付錢？您打電話來說是誤會，忽然又稱我媽，我真的擔待不起。」