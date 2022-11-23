2022城市論壇最終場「健康永續城市」節能綠建築愛護地球

我是廣告 請繼續往下閱讀
論壇引言人為建築產業學院教父江哲銘教授，他以學者角度提供了對此次講座的概論，提及了自1970年石油危機開始，每一個世代談論健康與永續關鍵字，皆是全世界急著去處理的事件和核心。江哲銘說，一開始是因為氣候的變遷提出了綠建築標章，而前幾天剛結束的聯合國氣候變化大會（COP27）再次將重點回歸到人權、社會與健康福祉，ESG本身就是在談健康永續的生活，未來的建築產業都將與這密切相關。
主講人之一台灣幸福健築協會理事長邵文政，以永續的幸福新「健」築為主題，分以8項重點：1. 室內空氣品質與健康綠建材標章2. GD綠裝修認證3. 台灣一級診斷士的專業診斷與改善技術4. 台灣在地的健康建築國際認證5. 永續循環理念與校園環境教育6. 疫後時代的防疫型建築理念7. 邁向2050年的淨零循環型建築8. 永續幸福新健築源於智慧府城…等議題進行分享。邵文政提出了循環經濟建築以台南歸仁高鐵特區的台糖循環聚落為例，該社區強調循環經濟，以友善環境的理念開發，規劃了智慧安全管控、智慧電、水網與自耕食材等環境維生系統，未來將與科學城整體智慧設施及綠能技術串聯。
第二位主講者是百慶建設董事長施鴻圖，他以環境永續為題，認為多植樹可以建構永續環境，除了能淨化空氣，城市也能降溫，一座沒有樹的城市就像沒有靈魂一般。台南是個以歷史悠久著名的城市，許多巷弄有著古老的美感，但到底要如何有價值地保存？以及如何對都市永續觀光才能加分？認為我們也不能只關注一棟建築本身，更需要探討的是周邊的環境。且台灣是個多熱多濕的島嶼，面對即將來臨的零碳建築規約，建築更應該思考斷熱、除濕與遮陽等節能要求。
2022台南城市論壇第7場圓滿結束，如何在資源減量中尋覓生活的儉樸，並在去物質化往精神化的昇華路徑中繼續思索，台南城市論壇的句點，認為無論是處在地球何方，肩負何項產業都該思考如何同時照顧地球也照顧人類。