國際男人節防三高　國健署：「3餐這樣吃」就對了

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要有效控制三高以提升健康，有一個最方便的做法，就是從吃下手。根據研究顯示，每天攝取3份以上全榖及未精製雜糧的族群，可以降低約15%高血壓的風險，且攝取全穀及未精製雜糧容易維持血糖平穩，增加飽足感、有助於血糖及體重的控制。
另外，全穀及未精製雜糧富含維生素B1、維生素E、植化素，這些營養素對於維持男性活力是重要元素。
三餐這樣吃 增加全榖及未精製雜糧
因應男性朋友外食比率高，國民健康署提供三餐小叮嚀，給大家最佳「穀力」：
早餐-台灣的地瓜甜美可口用以取代精製麵包，若是常吃飯糰，可選擇紫米飯糰，饅頭夾蛋可挑選全麥或雜糧饅頭；另外，飲料來杯燕麥片或鮮奶、豆漿。
午餐時段-主食可以來碗地瓜飯或糙米飯，取代常吃的白飯；配菜夾完蔬菜後也可夾一些南瓜、芋頭替換部分的米飯，這些根莖類的食物大約每半碗可以替換1/4碗的米飯，相對來說一樣的熱量可以吃的更飽，而且膳食纖維也多。
晚餐-累了一天，來碗燉煮蓮藕湯、山藥湯、玉米湯保暖又營養，天熱時一盤馬鈴薯沙拉、玉米沙拉，就是一道簡單營養的小菜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55853
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