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限5天！7-11餅乾飲料泡麵買1送1　全家哈根達斯雪糕6折

▲7-11祭出多款餅乾、飲料、泡麵都是買一送一，全家則有大杯美式2杯55元、哈根達斯雪糕下殺6折。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11祭出多款餅乾、飲料、泡麵都是買一送一，全家則有大杯美式2杯55元、哈根達斯雪糕下殺6折。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

超商本周限定優惠更新，爆多「買一送一」超好買！7-11明（25）日起限時5天開跑，本周共祭出12品促銷，其中半價商品多達5款，包括激浪汽水、UCC西西里咖啡、阿華田麥芽牛奶飲、香蒜蘇打餅、味味A排骨雞乾麵都是買一送一，首推15元麥芽牛奶飲及18元排骨雞碗麵，是月底省錢必囤重點。

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▲7-11優惠限11月25日至11月29日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
▲7-11優惠限11月25日至11月29日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
周五（11/25）適逢黑五購物節，7-ELEVEN也應景舉辦黑五優惠，豪氣祭出逾30款商品買1送1起，後（25）日起至11月27日限時三天，多款飲料、農心安城拉麵、愛沙尼亞長條洋芋片、越南腰果、國際電池、金頂鹼性電池、春水良品豆皮米血都是買一送一，換算下來，農心拉麵不到20元，半價電池也比量販價還便宜。

▲7-11自明（25）日起至11月27日限時三天舉辦黑五優惠，逾30款商品買一送一起。（圖／業者提供）
▲7-11自明（25）日起至11月27日限時三天舉辦黑五優惠，逾30款商品買一送一起。（圖／業者提供）
全家會員優惠自即日起至11月27日前，本周海報共有17款促銷商品，不只活動品項多，還罕見出現買一送一商品，半價代表是紅茶花伝果茶系列、FMC油蔥拌麵及蔓越莓乾，其中全家自有品牌FMC拌麵5折後，單包平均特價23元。此外，哈根達斯雪糕下殺69元約6折價，薯片先生系列單罐洋芋片39元都是亮點商品。

▲全家即日起至11月27日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家即日起至11月27日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
固定五六日登場的「康康5」，明（25）日連續三天開跑，全家本周祭出大杯經典美式2杯55元、大杯濃静崗抹茶拿鐵2杯65元，如果每次兌換都搭配自備杯折5元優惠，就相當於買一送一的折扣幅度，且一樣是線上無期限寄杯、冰熱不限，每人同品項庫存上限10杯。買一送一商品則有鹼性離子水、浪味仙餅乾、燕麥棒。

▲「康康5」自11月25日至11月27日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自11月25日至11月27日登場。（圖／全家提供）
萊爾富即日起至11月29日開跑限定好康，結帳時憑Hi-Life LINE官方帳號活動條碼即享優惠。這次共9款促銷商品，其中自有品牌海洋深層水及Nabati威化餅乾都是買1送1，其他飲品祭出2件35元、第2件10元優惠，換算下來約6折及6.7折。隨著世界盃足球賽開打，萊爾富同步推出啤酒優惠，海尼根星銀啤酒與臺虎長島冰啤折幅落在7.2折至7.5折，滿足想要邊看球邊暢飲冰涼啤酒的民眾。

▲萊爾富即日起至11月29日推出限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富即日起至11月29日推出限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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