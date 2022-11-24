世足熱！ 台中市府舉辦直播派對、陪小朋友看球

全球正在瘋迷四年一度的世界盃足，台中市府正在為迷你足球運動向下扎根而努力，22日起連兩天搭配府前廣場進行的「世界盃足球賽直播派對」，推出VR足球體驗活動，特別設計足球親善大使盧秀燕市長的模型，陪伴大家一起學習同樂，吸引大小朋友熱情參加。運動局長李昱叡指出，本次活動透過VR技術將傳統教育3D立體化，結合趣味化遊戲主題，期盼吸引更多人投入足球運動。
記者廖聿偉/綜合報導
李昱叡局長表示，本次活動推出兩項足球體感運動學習遊戲，感謝社團法人中華民國迷你足球協會、臺北醫學大學人文暨社會科學院及成大心理系共同研發，第一款「一起踢球趣：視覺空間認知VR益智遊戲」，參考國小課綱「空間與形狀數理能力」進行設計，遊戲情境為足球比賽即將開始，球衣卻被鎖在箱子內，玩家需要通過各項挑戰找出寶箱鑰匙，拿到球衣上場比賽，透過遊戲空間搜尋的挑戰，同時增進參與者的身體活動量及訓練其身體控制能力。
李昱叡局長說明，第二款「小小世界盃足球VR遊戲」，遊戲中搭配足球實驗室與卡達世界盃足球場，藉由動作捕捉技術複製專業運動員動作，並由自建3D模型進行呈現，可以精準呈現專業球員的動作，讓玩家從不同角度觀察進而學習，創造更多元的運動體驗。
李昱叡局長指出，盧市長上任以來非常重視足球向下扎根，力推幼兒迷你足球，從109年起連續三年率全國之先執行「足球深耕計畫」，深入推廣至台中市29個行政區，吸引每年約超過6,000人次熱情響應，同時連年舉辦「運動熱區足球計畫」及「校園足球巡迴指導計畫」，同時辦理「臺中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽及中區挑戰賽」、「安聯小小世界盃」，輔導孩童認識足球運動、培養健康運動習慣，市府將持續促進幼兒參與、帶動校園運動風氣，打造臺中成為足球友善運動城市。