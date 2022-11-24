今迎感恩節！COLD STONE買1送1 麥當勞也免費抽買1送1
今（24）日迎來感恩節，明天緊接著又是黑五購物節，餐飲好康優惠吃不完。COLD STONE明（25）日起限時三天推出中杯以上冰淇淋享買一送一；Mister Donut則祭出任選10個甜甜圈特價299元；台灣麥當勞同樣開跑感恩節活動，今（24）日登入APP就可免花積分、免費玩刮刮樂，有機會刮到金黃地瓜條買一送一。
記者黃韻文/綜合報導
COLD STONE迎接黑色購物節，11月25日至11月27日周五六日限時三天，中杯以上冰淇淋享買一送一（脆餅／桶裝除外）；其中季節限定的濃郁奢華冰淇淋，包括大人系極濃巧克力冰淇淋「耶誕金濃巧」，以及濃郁開心果冰淇淋「開心脆脆」，2款冰淇淋也同享買一送一。
鎖定年末歡聚商機，COLD STONE明（25）日起同步開賣冰淇淋爆米花新品「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」，融合多層次巧克力口味；此外，11月25日至明年1月1日期間，任選爆米花3入特價99元。
Mister Donut即日起至11月28日也舉辦感恩購物節活動，活動期間任選10個甜甜圈特價299元，平均單個甜甜圈不到30元，但限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，活動商品需當場一次領取，7-ELEVEN門市的Mister Donut專櫃、外送、外賣及預訂服務不適用優惠。
台灣麥當勞響應11月24日感恩節，在今（24）日舉辦「食分感謝」活動；登入麥當勞APP就可免花積分、免費玩刮刮樂「食分感謝」，有機會刮到「金黃地瓜條買一送一」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等優惠院。