UBA／高國豪髮型加持?　萬能奇兵發威率隊大勝

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他說：「無關先發變替補，也非受我頭上的新髮型影響，而是我常一段時間就會來個找不到準星，動輒屢投不中，也即穩定性欠佳。」
至於新髮型「螺絲捲」，他說，係在台北萬華，高國豪特約的同一家所弄的，弄好後目前效力職籃的外籍生張傑瑋，覺得很棒也跟進，但這很費工，做一次約得5、6個小時，不過很喜歡，也是值得的。
張傑瑋及選進SBL超籃臺啤的另一外籍生蓋比，雖雙雙離隊，今天仍到現場加持，兩新外援一是文化轉來206的盧卡（IVOSEVIC LUKA），二是盧卡的塞爾維亞同胞、201公分的CUSKIC NEMANJA，但後者仍嫩，今天盧卡替補14分鐘，9分及生涯最高14籃板，含7個進攻籃板，萬能前兩節各轟29、31分，上半場60：30領先30分，後兩節磨板凳，各只得12分，最終贏23分。
高偉綸及日本籍的黑澤龍人，三分球各3投中3及7投中4，都拿13分。教練吳奉晟說，本季先從保級開始，再談接下來的，因上季有張傑瑋、蓋比，仍沒想到會晉八強、四強，預賽第一階段也在輔大，開季先2連敗再5連勝，第三階段又2連勝，跨階段7連勝，預賽10勝4敗第四作收，八強複賽4勝3敗又排第四，最終次名也第四。
他說，本季希望第一階段至少拿3勝，但團隊作戰更重要，土洋人人皆兵，日籍黑澤龍人，大馬葉子偉及首度擔綱的大二同胞新人黃勇量，都不例外。
德霖繼104、108學年後隊史第3次打一級，但上季18連勝二級封王，本季重返一級後，「鳥總」許智超率「蒙古三俠」的蘇格爾、沙鹿及其他本土主力，集體轉戰新軍台南中信金融管理學院，續拚二級，白薩則選進職籃。
德霖因而只剩3名上季二級金牌軍成員，含大五後衛彭竣宥、190大四中鋒陳子明、185大四前鋒曾劉家齊，兵符則由羅天金接掌，另收5枚大一菜鳥，2名外援一是萬能轉來的奧斯曼、一是文化轉來的阿布。
今天阿布17分、8籃板，奧斯曼12分、9籃板，曾劉家齊11分。教練羅天金說，他是7月接兵符，但因人員一直搞不定，真正完整練球才一個多月，本季且戰且走，目標先保級。