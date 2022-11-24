世足／單節27：2海嘯攻勢　政大狂勝52分！

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跨季17連勝聚焦有三，一是先發26分鐘拿12分6籃板5助攻的大四後衛、108學年新人王林彥廷，被陳子威教練設定，本季要頂張鎮衙畢業後的得分缺口，但今夏受疫情影響，他4度隔離、每次7天，合計28天，體重一下飆到88公斤，陳子威下達「瘦身令」降至目前82，回歸基本面。
林彥廷說：「第一次是被匡列，第二次是隨中華隊到澳洲打世界盃最後一次會外賽，我確診先隔離7天，返台後追加7天，第四次是跟政大到日本打WUBS世界大學籃球系列賽，回台後隔離7天，至於減重成功，是那陣子幾乎一天只吃兩餐，都得忍著硬撐。」首逢中興，林彥廷說，中興比想像中強，所以政大沒敢鬆手，尤其防守加壓。
第二是此役9分6籃板及助攻、抄截各4的109學年新人王大三主控游艾喆，第二節一次絕妙地板傳大一菜鳥宋昕澔左手漂亮挑籃，兩人默契絕佳、一氣呵成，今日「五大好球」。游艾喆說：「我出身HBL能仁、宋昕澔來自南山，雖不同系統，但現在都是政大人，且籃球教育、思維、素養一致，搭配肯定OK。」率政大尋求三連霸，游艾喆當然不忘瞄準個人助攻、抄截王也要雙雙三連霸，但他說，三連霸優先。
宋昕澔UBA處女秀替補17分鐘8分4助攻，他說暑假盃賽起與游艾喆合作愉快，百分百可溝通，陳子威教練強調兩人是「絕配」，本季主打星之一，宋昕澔尤要凸顯進攻及得分才華，外加他與南山同梯196大前鋒吳志鍇，是本季唯二補進的本土雙星，且是即戰力，吳志鍇今天替補16分鐘8分、2籃板，也很稱職。
兩人都是新人王熱門之一，但三連霸至上，且有另類任務，就是預賽第四階段末役，將與世新打壓軸賽，除是近兩季UBA冠軍戰線的延伸，更是「宋吳配」與世新陳將双、張俊生，繼上季HBL冠軍賽南山vs.光復後，雙方再度卯上，宋昕澔說，肯定要扳回一城。
第三是兩名新外籍生，莫巴耶先發17分鐘14分8籃板，高布瑞替補20分鐘18分、9籃板，陳子威說，莫巴耶能力無須再贅言，高布瑞經盃賽磨練，愈進入狀況，將受重用，分攤莫巴耶責任，也是利多。
上半場政大46：25領先21分，第三節一來12：0，58：25差33分，中興受制於政大讓人窒息的高壓防守，單節僅陳新翰拿2分， 27：73落後46分進入末節，最終52分差分勝負。
上季獲二級第四、本季重返一級的中興，此役只得43分、輸52分，則雙寫隊史紀錄，過去他們曾在80、84、85、86、89、100學年6度打一級，80、84學年都獲第六，100學年在16隊墊底，降至二級到上季。
中興過去6次一級體驗，最低單場得分、最多輸分，是86學年預賽對臺體大47：85，所寫下的得47分、輸38分，今天一戰雙雙改寫。