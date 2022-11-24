雨彈炸北海岸！今明全台有雨 「首波冷空氣」抵台時間曝
中央氣象局指出，今（24）日受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中中部以北及東北部降雨較為持續，有較大雨勢發生的機率，其他地區雲量較多，偶有局部降雨發生，外出活動建議攜帶雨具；氣象局也針對基隆市、新北市發布大雨特報，民眾須特別留意。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今日至週六（26日）清晨，鋒面持續影響，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨的機率；降雨時大時小，間有空檔，應注意天氣變化。各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北濕涼，南台氣溫略降。今日各地氣溫：北部19至24度，中部19至27度，南部21至30度，東部19至28度。
最新模式模擬顯示，投票日白天起鋒面減弱、降雨歇；西半部轉多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫降雨的機率，影響輕微。下週（27）日至週二（29日）白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫回升，舒適微熱早晚涼。下週二晚東北季風南下，北、東轉雨，氣溫遽降。
下週三（30日）較強冷空氣南下，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬顯示，台北氣象站約只能降至16、17度左右，離「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準，仍有一段不小的差距，但因為是入冬第1波，感受上還是會比較冷，要注意保暖。模式雖曾在誤差較大時(末期模擬)，一度達標，但已連續數報調弱，包括最新的模擬；看來再調回「大陸冷氣團」的強度，機率很小。（編輯：孫唯容）