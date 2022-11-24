大S床墊銷毀！品牌「回應了」 網秒笑瘋：汪小菲會氣死
女星大S與前夫汪小菲的離婚話題近日又開始吵得沸沸揚揚，其中關於床墊一事更是格外讓人關心，昨（23）日大S請人將床墊搬到S Hotle門口還給汪小菲，汪小菲見狀則下令工作人員割爛，不過對比汪小菲稍早前怒喊要將床墊燒毀，床墊品牌卻在官方微博貼出一部影片，強調自家床墊具「阻燃效果」，讓眾人看了笑噴直呼：「汪小菲要被氣死了！」
編輯中心/綜合報導
汪小菲曾在微博上喊「床墊給丫燒了」，床墊品牌「Hastens海絲騰」雖沒有正面回應這次風波，但官方微博卻在昨日下午貼出一則影片，畫面中海絲騰和別家床墊共同進行阻燃測試，而他牌床墊遇火馬上開始燃燒，海絲騰卻無論如何點火都燒不著，官方微博在貼出這則影片時，僅附上一個笑臉。
不少中國網友一看，馬上認為海絲騰在回應汪小菲，忍不住笑翻留言，「心疼這個男孩，為什麼連他買的床墊都不幫他」、「道義上怎麼也得給小菲一筆可觀的廣告費吧，賣酸辣粉很累的」、「請告訴小菲，該怎麼銷毀這個床墊」、「汪小菲要被氣死了哈哈哈哈哈哈哈」、「缺德到我有點喜歡」、「汪小菲把這床墊賣了交電費不更好嗎？」
而大S派人將床墊送到S HOTEL還給汪小菲後，S HOTEL公開完整銷毀過程，6分鐘內就被工作人員割爛，S HOTEL公關也表示：「廢棄床墊屬於大型垃圾無法銷毀，請專業廠商前來載走並協助銷毀。」強調飯店不會回收使用。不過據悉，該床墊品牌並非「Hastens海絲騰」，而是英國SLEEPEEZEE席俐斯名床，但也因為汪小菲床墊事件，讓品牌宣傳自家產品，意外造成話題。（編輯：賴禹妡）